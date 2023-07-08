Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности.
"Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с замечательным праздником — Днем семьи, любви и верности!
В прошлом году этот праздник в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина получил статус государственного, что еще раз подчеркивает важность и незыблемость семейных ценностей для сохранения нашего многонационального народа и дальнейшего развития страны.
В современном мире, когда яростным атакам со стороны недружественных стран подвергаются наши духовные, национальные, культурные традиции, а в некоторых странах размывается само понятие семьи и семейных уз, следование заветам наших предков становится залогом укрепления и процветания России.
Вдохновляющим примером служит для нас житие святых благоверных Петра и Февронии Муромских. Именно к их супружескому союзу, ставшему олицетворением семейного счастья, любви и верности, восходит история сегодняшнего праздника.
Защита семьи, охрана материнства и детства в современном обществе являются нашими абсолютными приоритетами. С целью решения этих задач по инициативе главы государства реализуются национальные проекты "Здравоохранение", "Образование", "Демография", расширяются меры поддержки семей с детьми.
Искренне радует, что в нашей многонациональной губернии, где веками в мире и дружбе проживали представители разных народов, и сегодня много больших, дружных, счастливых семей. Мы безусловно продолжим делать все для того, чтобы таких семей у нас было больше, создавая условия для повышения качества жизни и уровня благосостояния наших граждан, воспитания здорового, образованного молодого поколения.
От всего сердца желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, гармонии и согласия! И пусть ваш дом всегда будет согрет любовью и душевным теплом!"
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