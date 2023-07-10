В начале недели в Самарской области сохранится жара и пройдут грозы

В Приволжском УГМС дали краткосрочный прогноз погоды на 10–12 июля в Самарской области.

В понедельник, 10 числа, в Самаре будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается, возможна гроза. Ветер южный, 7…12 м/с, температура воздуха +36…+38 °C.

В ночь на вторник, 11 июля, в регионе сохранится облачность. Ночью осадков не прогнозируется, днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные часы — ветер юго-восточныйт7…12 м/с, температура воздуха +19…+24 °C. Днем ветер юго-западный, 7…12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха +30…+35 °C

12 июля в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °C, днем +20…+25 °C.