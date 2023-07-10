9 июля в двух населенных пунктах Самарской области был побит температурный рекорд 2020 года

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 9 июля, в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха в Большой Глушице и пос. Авангард, сообщает Приволжское УГМС.