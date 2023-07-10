9 июля в двух населенных пунктах Самарской области был побит температурный рекорд 2020 года

В воскресенье, 9 июля, в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха в Большой Глушице и пос. Авангард, сообщает Приволжское УГМС.
Метеостанции зафиксировали максимальную температуру в +36,8 °С в Большой Глушице и в +38,1 °С в Авангарде. В обоих населенных пунктах был побит рекорд 9 июля 2020 года. Тогда столбик термометра показывал отметку в +35,9°С.
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А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!