10 июля на юго-востоке области температура воздуха поднимется до +41 °С

Приволжское УГМС объявило оранжевый уровень опасности в связи с высокой температурой воздуха.

"До конца дня, 10 июля, в юго-восточных районах Самарской области ожидается сильная жара +40, +41 С", — отмечается в штормовом предупреждении.

Жителям советуют соблюдать питьевой режим, не находиться долго под солнцем и не нарушать правила особого противопожарного режима.

Разведение открытого огня запрещено.