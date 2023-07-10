10 июля на юго-востоке области температура воздуха поднимется до +41 °С

Приволжское УГМС объявило оранжевый уровень опасности в связи с высокой температурой воздуха.
"До конца дня, 10 июля, в юго-восточных районах Самарской области ожидается сильная жара +40, +41 С", — отмечается в штормовом предупреждении.
Жителям советуют соблюдать питьевой режим, не находиться долго под солнцем и не нарушать правила особого противопожарного режима.
Разведение открытого огня запрещено.
Последние комментарии
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!