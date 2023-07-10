Дмитрий Азаров поручил усилить меры противопожарной безопасности в Самаре и регионе

В понедельник, 10 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел еженедельное оперативное совещание с участием руководителей органов исполнительной власти, глав муниципальных образований, различных ведомств. Одной из тем обсуждения стал вопрос принятия дополнительных мер в условиях повышенной пожароопасности в регионе.
Последнюю неделю в Самарской области фиксируется аномально высокая температура. Так, 6 июля ФГБУ "Приволжское УГМС" объявило оранжевый уровень опасности, утром 10 июля ведомство сообщило, что местами на территории региона ожидается до +41. Как доложил исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Степанов, в течение трех дней прогнозируется снижение температуры до 25 градусов и кратковременные дожди. Тем не менее, 4 класс пожароопасности сохраняется.
"Когда такая высокая температура, понятно, что ситуация требует особого внимания, в первую очередь, по пожарной безопасности", — отметил губернатор Дмитрий Азаров.
"Работаем в режиме повышенной готовности, до граждан доведено оповещение о запрете посещения лесов. Обстановка в настоящее время на контроле", — доложил Алексей Степанов.
Дмитрий Азаров подчеркнул: всем профильным ведомствам требуется взять на особой контроль территории, где риск возникновения пожаров наиболее высокий. Это касается как ряда сельских территорий, так и лесных массивов в городах.
"Да, у нас режим повышенной готовности объявлен по всему региону. Но есть территории, где периодичность возникновения пожаров больше. Работают сельхозпредприятия, случаются незаконные палы травы. Мы знаем территории, которые у нас традиционно несут наибольшие угрозы исходя из антропогенной нагрузки. По всем этим территориям поручаю взять ситуацию на особый контроль, отработать самым внимательным образом", — подчеркнул губернатор.
При этом Дмитрий Азаров отметил, что важно вести профилактическую работу, предупреждать возникновение пожаров: "Если есть люди, которые не понимают предупреждений, нужно привлекать их к ответственности, не дожидаясь, когда они что-то натворят. Уровень реагирования здесь надо повысить".
В период аномальной жары повышается не только угроза пожаров — риски несет и урожай. Губернатор уточнил у министра сельского хозяйства и продовольствия Николая Абашина, какая ситуация в сельском хозяйстве, нужны ли принимать какие-то специальные решения, например, вводить режим ЧС, как это уже сделано в некоторых регионах.
"Ситуацию мониторим. От всех муниципальных образований получили информацию, что необходимости вводить режим ЧС нет. Вместе с тем, повышенный температурный режим приводит к снижению объемов производства, — сказал Николай Абашин. — Весной, в апреле, температура была выше нормы на 8 градусов, и сегодня наблюдаем аномалии. В течение этой недели продолжим мониторить ситуацию на предмет необходимости принятия специальных решений".
Дмитрий Азаров поручил руководителю регионального минсельхоза внимательно проанализировать ситуацию на местах, при необходимости дать предложения, а к следующему понедельнику подготовить доклад. Дополнительно держать вопрос на контроле губернатор поручил заместителю председателя правительства Самарской области Наталье Катиной.
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