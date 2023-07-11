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Общество

Счетная палата Самарской области обнаружила 7 домов культуры с фиктивным, но оплаченным ремонтом

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Счетная палата Самарской области проверила, насколько эффективно были использованы средства областной казны, выделенные в 2022 году на развитие сети культурно-досуговых учреждений. По результатам проверки были выявлены нарушения.

Так, в СП установили, что региональный минкульт предоставлял субсидии муниципальным образованиям с нарушениями. В частности, министерство давало субсидии тем, кто не соответствовал критериям отбора, а также несвоевременно перечисляло их.

Так, были обнаружены факты приемки и оплаты невыполненных работ по капитальному ремонту 7 ДК: в пос. Авангард (Алексеевский район), Мочалеевке (Похвистневский район), Никитинке (Елховский район), Пискалах (Ставропольский район), Спасском (Приволжский район), Утевке (Нефтегорский район), Челно-Вершинах. Общая сумма составила 1,54 млн рублей.

"Капитально отремонтированные здания домов культуры в Авангарде и сМочалеевке не в полной мере соответствуют требованиям доступности для маломобильных групп населения, что ограничивает возможность части населения пользоваться предоставляемыми услугами", — отмечается в сообщении.

По итогам контрольного мероприятия министру культуры Самарской области направлено представление об устранении выявленных нарушений и недостатков. Направлены информационные письма главам перечисленных районов, а также в госинспекцию финансового контроля Самарской области, в областную прокуратуру, СУ СК РФ по Самарской области.

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