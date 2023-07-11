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Общество

IT-специалистов из Самарской области приглашают на форумы Росмолодёжи

11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Молодые специалисты в сфере информационных технологий со всей России смогут стать участниками профильных форумов платформы Росмолодёжь.События Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Молодые программисты, аналитики, тестировщики, гейм-дизайнеры, маркетологи, киберспортсмены и другие представители российского IT-сообщества смогут подать заявки на участие во Всероссийском молодёжном форуме IT-технологий "ФИЧА", который состоится в Ростовской области с 23 по 27 августа. Форум направлен на создание общей площадки для коммуникации действующих IT-специалистов для обмена опытом и поиска новых идей укрепления технологического суверенитета России. Участников ждут панельные дискуссии, круглые столы, мастер-классы, экскурсии в крупные IT-компании. Регистрация продлится до 20 июля.

С 25 по 30 августа в рамках Всероссийского молодёжного образовательного форума "Территория смыслов" пройдёт профильная смена "Открывать" для IT-специалистов, сотрудников госкорпораций, предпринимателей в IT-индустрии, технологов и изобретателей, обеспечивающих технологический суверенитет страны. Зарегистрироваться на смену можно до 24 июля.

Местом пересечения наиболее актуальных трендов в развитии сообществ сегодняшнего и завтрашнего дня станет Окружной образовательный форум "На волне", который впервые пройдет во Владивостоке с 13 по 17 октября. Креативная индустрия, игрофикация и гик-движение — темы, вдохновляющие "На волне" в 2023 году. В рамках форума участников ждут два образовательных трека: "Успешный успех" для молодых мейкеров и специалистов в области продвижения креативных проектов, и "Первому игроку приготовиться" — для event-менеджеров, руководителей сообществ и специалистов, работающих с мотивацией людей. А также третий уникальный исследовательский трек "Теория большого гика" для молодых людей, определивших своё хобби, как основную деятельность. Подать заявку на регистрацию можно до 10 августа.

Помимо этого, с 18 по 28 июля в Липецкой области пройдет областной молодёжный форум "Область будущего", регистрация на который уже завершена. Форум станет площадкой для создания новой IT-среды с помощью ресурсов общественных и государственных структур, бизнес-сообщества и других институтов для поддержки молодёжных инициатив в новейших отраслях IT-индустрии.

Росмолодёжь.События — специальная платформа Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), которая объединяет все события и мероприятия ведомства и партнёров. Платформа включает как образовательные программы (линейку форумов платформы Росмолодёжь.События), так и единовременные масштабные события (Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, Фестиваль детства и юности "Большая перемена" и другие).

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