Власти Самары не нашли перевозчиков на два автобусных маршрута

Мэрия Самары опубликовала итоги открытых конкурсов на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по двум автобусным маршрутам.

Власти Самары искали перевозчиков на маршруты № 92 (ул. Калининградская — пл. Памяти) и № 207 (завод "Экран" — Хлебная площадь).

На момент окончания сроки подачи заявок на участие в открытом конкурсе не было подано ни одной заявки, в связи с чем конкурсы признали несостоявшимися.