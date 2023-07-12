Власти Самары не нашли перевозчиков на два автобусных маршрута

Мэрия Самары опубликовала итоги открытых конкурсов на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по двум автобусным маршрутам.
Власти Самары искали перевозчиков на маршруты № 92 (ул. Калининградская — пл. Памяти) и № 207 (завод "Экран" — Хлебная площадь).
На момент окончания сроки подачи заявок на участие в открытом конкурсе не было подано ни одной заявки, в связи с чем конкурсы признали несостоявшимися.
Последние комментарии
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!