Самарская область заняла третье место в ПФО по числу людей, имеющих дома компьютеры

Росстат опубликовал итоги статистического наблюдения по вопросам использования россиянами информационных технологий и информационно-коммуникационных сетей в 2022 году. Самарская область заняла третье место в ПФО по числу жителей, имеющих дома ПК — компьютеры, ноутбуки или планшеты.

Персональный компьютер (настольный, мобильный, планшетный) есть у 75,7% жителей Самарской области. На первом месте — Татарстан (87,6%), на втором Оренбургская область (84,9%). Реже всего ПК используют жители Марий Эл (53,2%), Мордовии (52,8%) и Кировской области (52,2%).

Доступ к сети Интернет имеют 81,9% самарцев. По ПФО регион занимает восьмое место. Места с первое по седьмое распределили Татарстан (97,8%), Оренбургская область (93,7%), Башкортостан (87,2%), Саратовская область (86,8%), Удмуртия (84,3%), Пермский край (84,2%), Нижегородская область (82,5%).

Доступ к интернету с персонального компьютера есть у 68,1% самарцев. По этому пункту регион занимает второе место в ПФО. На первом — Оренбургская область (73,3%), на третьем — Татарстан (64,7%). Широкополосным доступом к интернету могут похвастаться 79,8% жителей Самарской области. Это девятое место по ПФО. Места с первого по третье распределили Татарстан (96,2%), Оренбургская область (93,4%) и Саратовская область (86,8%).

Также в исследовании Росстата опубликованы данные в сравнении с последней пятилеткой. Так, в 2018 году ПК использовали 91,6% жителей Самарской области, а в 2022 году показатель составил 89,8%. Интернетом по сравнению с 2018 годом стали пользоваться на 0,1% жителей меньше (91,7%), при этом повысилось число тех, кто пользуется всемирной паутиной для заказа товаров и услуг — с 40,1% в 2018 году до 47,5% в 2022-м. Кроме того, самарцы стали чаще обращаться к интернету, чтобы получить государственные или муниципальные услуги в электронной форме — с 79,8% в 2018 г. цифра возросла до 87,6% в 2022 г.