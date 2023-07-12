Дмитрий Азаров поддержал инициативу о присвоении горбольнице №1 имени Виталия Гройсмана

В среду, 12 июля, в Тольяттинском государственном университете состоялся общественный партийный форум с участием главы Самарской области Дмитрия Азарова.
В рамках форума заместитель главного врача Тольяттинской городской клинической больницы №1 Олег Сакеев обратился к главе региона с предложением рассмотреть возможность присвоения лечебному учреждению имени заслуженного врача РФ Виталия Гройсмана.
Напомним, Виталия Александровича не стало 7 июля 2023 года.
"Виталий Александрович возглавил нашу больницу в 1983 году, но тогда это были два ветхих барака. И за достаточно короткое время они превратились в огромную многопрофильную больницу, которая всегда находилась на пике предоставления медицинской помощи - высокотехнологичной, с отличным коллективом. С его уходом больница осиротела. И в тот же день посыпался шквал звонков от сотрудников и неравнодушных жителей с одним и тем же вопросом - можно ли присвоить больнице №1 имя Виталия Гройсмана. Мне хотелось бы попросить вас поддержать данную инициативу, потому что это характеризует нас как сплоченную нацию, помнящую своих учителей, наставников и просто великих людей", - обратился к губернатору Олег Сакеев.
Дмитрий Азаров ответил, что с удовольствием поддержит прозвучавшую инициативу.
"Я очень рад, что эта инициатива появилась не в каком-то чиновничьем кабинете, а что она идет от людей - от людей благодарных. Это очень важно, когда люди носят в своем сердце благодарность к доктору, выдающемуся врачу, педагогу, тренеру, наставнику, почетному гражданину Самарской области, городского округа Тольятти", - подчеркнул глава региона.
Память Виталия Александровича Гройсмана участники форума почтили минутой молчания.
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