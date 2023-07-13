В пяти техникумах Самарской области незаконно начисляли стимулирующие выплаты сотрудникам

Счетная палата Самарской области проверила финансово-хозяйственную деятельность техникумов в пяти муниципальных районах. По итогам проверки были выявлены многочисленные нарушения.

Проверки коснулись Пестравского государственного техникума имени Героя Социалистического Труда Анатолия Сычева, Хворостянского государственного техникума им. Юрия Рябова, Безенчукского аграрного техникума, Красноармейского государственного техникума имени Героя Социалистического Труда Николая Пенина, Обшаровского государственного техникума им. В. И. Суркова.

"Обнаружены многочисленные нарушения и недостатки по ведению бухгалтерского учета и отчетности, по оплате труда, а также в сфере управления и распоряжения государственной собственностью, которые привели к необоснованному расходованию бюджетных средств, неэффективному использованию государственного имущества", — отмечается в сообщении СП.

В частности, было установлено необоснованное начисление и осуществление выплат стимулирующего характера, а также доплат за работу, предусмотренную трудовым договором и должностной инструкцией работника.

Также выяснилось, что среди нарушений правил бухгалтерского учета превалируют нарушения законодательства в части ведения недостоверной бухгалтерской отчетности, искажения данных отдельных форм бухгалтерской отчетности, некорректного отражения в учете объектов основных средств.

По итогам проверки в адрес учебных учреждений были внесены представления об устранении нарушений, направлено письмо в региональный минобр и прокуратуру Самарской области.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен губернатору Самарской области, в Самарскую губернскую думу.