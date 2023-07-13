Первые 100 тыс. тонн хлеба: в Самарской области началась уборочная кампания

Аграрии Самарской области приступили к сбору урожая. Традиционно первыми в поле вышли предприятия южных муниципальных районов области. В настоящее время работы ведутся в 13 муниципалитетах, собрано 100 тыс. тонн озимых зерновых культур при средней урожайности 29,4 ц/га. Площадь под уборку составляет 471 тыс. га.
Обеспечение продовольственной безопасности — приоритетная задача, поставленная главой региона Дмитрием Азаровым перед агропромышленным комплексом.
"Сельское хозяйство Самарской области является сегодня одним из наиболее динамичных секторов экономики. В прошлом году в регионе собран крупнейший за 45 лет урожай. 3,66 миллиона тонн зерна при рекордной урожайности 32,1 центнера с гектара", — сказал губернатор в своем послании депутатам Самарской губернской думы и жителям региона. В 2023 году перед агропромышленным комплексом Самарской области стоит задача произвести 2,4 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур, 1 млн. тонн масличных культур.
Наибольшая урожайность, согласно оперативной сводке, наблюдается в хозяйствах Кинельского района — 40,7 ц/га. Более 30 центнеров с круга получают предприятия Богатовского, Красноармейского, Пестравского и Хворостянского районов.
Старт началу уборочной кампании в рамках визита в Большеглушицкий район дал министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин. Он особо подчеркнул: "Всего зерновых и зернобобовых предстоит убрать на площади 1 млн 170 тыс. га. Видя это золото на полях, можно точно сказать, что мы будем с хлебом. Теперь его нужно собрать без потерь и сохранить".
Одним из факторов получения качественного урожая является применение минеральных удобрений. Именно на озимых культурах достигается наибольший эффект. В последние годы отмечается положительная динамика по применению минеральных удобрений хозяйствами области.
Василий Блинов, заместитель директора "КХ Волгарь" муниципального района Большеглушицкий, отметил: "Конечно, не обошлось без проблем — ранняя весна, возвратные холода. Но с нашей стороны, что нужно было дать пшенице, все было дано. Внесли при посеве 50 кг аммофоса на гектар, а весной подкормили аммиачной селитрой — 150 кг на гектар".
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами