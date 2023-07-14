В выходные в Самарской области будет дождливо

Синоптики Приволжского УГМС дали краткосрочный прогноз погоды на 14–17 июля в Самаре и области. По данным специалистов, в регионе ожидается облачная и дождливая погода.
В пятницу днем, 14 числа, в Самаре переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха +20…+22 °C
15 числа в Самарской области сохранится переменная облачность. Ночью существенных осадков не ожидается, днем — местами кратковременный дождь. В ночные часы ветер будет неустойчивый, слабый. Температура воздуха +9…+14 °C, днем — юго-восточный ветер, 6-11 м/с. Температура воздуха +21…+26 °C.
В воскресенье, 16 июля, в регионе по-прежнему будет дождливо и облачно. Ветер восточный, северо-восточный, 8…13 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 °C, днем +19…+24 °C.
В понедельник, 17 июля, в Самаре пройдут кратковременные дожди. Ожидается северный ветер, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы +13…+18 °C, днем +21…+26 °C.
Последние комментарии
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А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...