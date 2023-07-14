В выходные в Самарской области будет дождливо

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Синоптики Приволжского УГМС дали краткосрочный прогноз погоды на 14–17 июля в Самаре и области. По данным специалистов, в регионе ожидается облачная и дождливая погода.