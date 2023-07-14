"Грушинский экспресс" будет курсировать из Самары в Тольятти каждые выходные

С 15 июля ретропоезд "Грушинский экспресс" будет курсировать по маршруту Самара — Тольятти каждые выходные. Тематический ретросостав был включен в государственный заказ на транспортное обслуживание населения, сообщили в пресс-службе КбшЖД.
Со станции "Самара" экспресс будет отправляться в 10:35 и прибывать в Тольятти в 12:40. В обратном направлении он отправится в 16:13 и прибудет в Самару в 18:23. Время указано местное.
Время в пути от станции Самара до Тольятти составит 2 часа 5 минут. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, платформа имени Грушина, Волжская Жемчужина и Жигулевское Море.
Предусмотрен бесплатный провоз спортинвентаря, включая велосипеды. Действуют все федеральные льготы и бесплатный проезд для детей до 7 лет.
Последние комментарии
Блогадарю Хинштейн Александр за помощ людям побольше бы таких депутатов не зря его выбрали суважением валера
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...