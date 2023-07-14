В Самарском и Саратовском районных нефтепроводных управлениях (РНУ) АО "Транснефть - Приволга" состоялись торжественные церемонии награждения работников предприятия, принимавших участие в специальной военной операции в качестве добровольцев.

Военные комиссары вручили награды четырем сотрудникам Самарского и одному работнику Саратовского РНУ. Они поблагодарили добровольцев АО "Транснефть - Приволга" за отвагу и самоотверженность при выполнении задач в боевых условиях.

Ранее государственные награды были вручены работникам Бугурусланского и Волгоградского РНУ.

Всего Указами Президента РФ В. В. Путина награждены четырнадцать сотрудников предприятия, в том числе четверо удостоены Орденов Мужества, десять — медалью "За отвагу".