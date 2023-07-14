В Самарском и Саратовском районных нефтепроводных управлениях (РНУ) АО "Транснефть - Приволга" состоялись торжественные церемонии награждения работников предприятия, принимавших участие в специальной военной операции в качестве добровольцев.
Военные комиссары вручили награды четырем сотрудникам Самарского и одному работнику Саратовского РНУ. Они поблагодарили добровольцев АО "Транснефть - Приволга" за отвагу и самоотверженность при выполнении задач в боевых условиях.
Ранее государственные награды были вручены работникам Бугурусланского и Волгоградского РНУ.
Всего Указами Президента РФ В. В. Путина награждены четырнадцать сотрудников предприятия, в том числе четверо удостоены Орденов Мужества, десять — медалью "За отвагу".
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Блогадарю Хинштейн Александр за помощ людям побольше бы таких депутатов не зря его выбрали суважением валера
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...