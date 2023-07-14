Прокуратура: санаторий им. Чкалова не соблюдал пожарную безопасность на объекте культурного наследия "Дача Соколова"

Прокуратура Промышленного района Самары при проверке нашла нарушения правил пожарной безопасности на объекте культурного наследия федерального значения "Дача Соколова, 1909 г., арх. Щербачев А.А."
Охраняемое здание находится на территории ОАО "Санаторий им. В. П. Чкалова". В связи с обнаруженными нарушениями надзорное ведомство возбудило административное дело по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.
"По результатам рассмотрения виновное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей", — уточняет прокуратура.
Последние комментарии
Блогадарю Хинштейн Александр за помощ людям побольше бы таких депутатов не зря его выбрали суважением валера
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...