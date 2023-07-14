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Общество

Прокуратура: санаторий им. Чкалова не соблюдал пожарную безопасность на объекте культурного наследия "Дача Соколова"

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Промышленного района Самары при проверке нашла нарушения правил пожарной безопасности на объекте культурного наследия федерального значения "Дача Соколова, 1909 г., арх. Щербачев А.А."

Охраняемое здание находится на территории ОАО "Санаторий им. В. П. Чкалова". В связи с обнаруженными нарушениями надзорное ведомство возбудило административное дело по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

"По результатам рассмотрения виновное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей", — уточняет прокуратура.

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