В Самарской области в ближайшие часы ожидается гроза

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности.

"В ближайшие 1 — 3 часа местами по региону ожидается гроза, при грозе порывы ветра 15-20 м/с, ливень, с сохранением до конца дня 17 июля и в первой половине ночи 18 июля", — сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".