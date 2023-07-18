В Исаклинском районе нашли голову незаконно добытого лося

В субботу, 15 июля, на территории охотничьего угодья в Исаклинском районе была обнаружена голова, внутренние органы и три конечности незаконно добытого самца лося, сообщили в областном департаменте охоты и рыболовства.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

Кроме того, двумя днями ранее, 13 июля, в Исаклинском районе был задержан мужчина с огнестрельным ружьем системы ИЖ-27М и четырьмя патронами, снаряженными пулями и картечью, охотившийся без охотничьего билета, разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия, без разрешения на добычу охотничьих ресурсов и путевки.

"В связи с допущенными нарушениями Правил охоты в отношении гражданина составлен административный протокол по части 1 статьи 8.37 КоАП РФ, а также изъято ружье и патроны", — отмечается в сообщении.