В Исаклинском районе нашли голову незаконно добытого лося

В субботу, 15 июля, на территории охотничьего угодья в Исаклинском районе была обнаружена голова, внутренние органы и три конечности незаконно добытого самца лося, сообщили в областном департаменте охоты и рыболовства.
По данному факту правоохранители проводят проверку.
Кроме того, двумя днями ранее, 13 июля, в Исаклинском районе был задержан мужчина с огнестрельным ружьем системы ИЖ-27М и четырьмя патронами, снаряженными пулями и картечью, охотившийся без охотничьего билета, разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия, без разрешения на добычу охотничьих ресурсов и путевки.
"В связи с допущенными нарушениями Правил охоты в отношении гражданина составлен административный протокол по части 1 статьи 8.37 КоАП РФ, а также изъято ружье и патроны", — отмечается в сообщении.
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А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".