В Самарской области за полгода грибами отравились 40 человек

Управление Роспотребнадзора по Самарской области напоминает жителям Самарской области, что грибы, являясь деликатесным продуктом, могут вызывать тяжелые отравления с летальными исходами.

За 6 месяцев 2023 года зарегистрировано 40 случаев отравления грибами, с числом пострадавших 40 человек, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

За аналогичный период 2022 года было зарегистрировано 35 случаев с 35 пострадавшими.

"Основные причины отравлений грибами — сбор и употребление в пищу "неизвестных грибов"; приобретение их в местах несанкционированной торговли (в том числе у граждан); нарушение технологии приготовления блюд из грибов", — отметили в управлении.