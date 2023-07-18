В Самарской области за полгода грибами отравились 40 человек

Управление Роспотребнадзора по Самарской области напоминает жителям Самарской области, что грибы, являясь деликатесным продуктом, могут вызывать тяжелые отравления с летальными исходами.
За 6 месяцев 2023 года зарегистрировано 40 случаев отравления грибами, с числом пострадавших 40 человек, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области.
За аналогичный период 2022 года было зарегистрировано 35 случаев с 35 пострадавшими.
"Основные причины отравлений грибами — сбор и употребление в пищу "неизвестных грибов"; приобретение их в местах несанкционированной торговли (в том числе у граждан); нарушение технологии приготовления блюд из грибов", — отметили в управлении.
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А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".