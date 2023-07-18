В Самарской области 43-летний сирота с инвалидностью всю жизнь добивается права на жилье

К уполномоченному по правам человека в Самарской области обратился 43-летний мужчина с инвалидностью, относящийся к лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей, с просьбой о помощи в решении жилищного вопроса.
Сирота с рождения находился в детском доме, затем воспитывался в школе-интернате, проживал в пансионате. Жилого помещения ни по договору социального найма, ни на праве собственности у него не было.
"При этом органы опеки и попечительства не предприняли мер к своевременному включению заявителя в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда", — констатирует омбудсмен.
После обращения к уполномоченному по правам человека была проведена прокурорская проверка и мужчину включили в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.
Кроме того, в суд направлен иск о возложении обязанности предоставить сироте благоустроенное жилое помещение. Вопрос рассмотрения иска остается на контроле.
Последние комментарии
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈
Блогадарю Хинштейн Александр за помощ людям побольше бы таких депутатов не зря его выбрали суважением валера
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".