В Самарской области 43-летний сирота с инвалидностью всю жизнь добивается права на жилье

К уполномоченному по правам человека в Самарской области обратился 43-летний мужчина с инвалидностью, относящийся к лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей, с просьбой о помощи в решении жилищного вопроса.

Сирота с рождения находился в детском доме, затем воспитывался в школе-интернате, проживал в пансионате. Жилого помещения ни по договору социального найма, ни на праве собственности у него не было.

"При этом органы опеки и попечительства не предприняли мер к своевременному включению заявителя в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда", — констатирует омбудсмен.

После обращения к уполномоченному по правам человека была проведена прокурорская проверка и мужчину включили в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.

Кроме того, в суд направлен иск о возложении обязанности предоставить сироте благоустроенное жилое помещение. Вопрос рассмотрения иска остается на контроле.