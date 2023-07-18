На грузовой переправе через Волгу запустят дополнительный рейс из Самары 18 июля

Во вторник, 18 июля, на грузовой паромной переправе по маршруту "Октябрьский Спуск — Рождествено" назначается дополнительный рейс.
Отправление из Самары в 20:00.
Во вторник, 18 июля, на грузовой паромной переправе по маршруту "Октябрьский Спуск — Рождествено" назначается дополнительный рейс.
Отправление из Самары в 20:00.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈
Блогадарю Хинштейн Александр за помощ людям побольше бы таких депутатов не зря его выбрали суважением валера
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".