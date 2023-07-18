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Общество

Борт из Екатеринбурга опоздал в Самару из-за лисы на посадочной полосе

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 17 июля, в 17:06 в Курумоче самолет, следовавший рейсом "Екатеринбург - Самара", ушел на второй круг из-за доклада орнитолога о лисе на взлетно-посадочной полосе. 

Посадка состоялась в 17:24 благополучно, сообщает Аviaincident.

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