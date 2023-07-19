Wink и more.tv анонсировали старт съемок пятого сезона "Трудных подростков"

Видеосервисы Wink и more.tv сообщают о начале съемок пятого сезона молодежного хита "Трудные подростки". Премьера новых серий проекта о взаимоотношениях бывшего футболиста Антона Ковалева с подопечными центра для трудных подростков состоится эксклюзивно в Wink и more.tv. Производством сериала занимается кинокомпания Prospect Production совместно с more.tv при поддержке Института развития интернета (АНО "‎ИРИ"‎). Сериал пополнит линейки Wink Originals и more originals.

В пятом сезоне трудные подростки останутся без своего тренера Антона Ковалева, который ушел тренировать профессиональную команду. Теперь Ковалев и ребята — злейшие враги. Удастся ли им воспользоваться шансом покинуть центр трудных подростков без своего наставника? И смогут ли они простить друг друга? Об этом расскажет новый сезон.

Первые кадры со съемок

Режиссером нового сезона стал Николай Рыбников, ранее работавший над фильмом "‎Чекаго"‎.

"‎Я был искренне восхищен первыми сезонами "Трудных подростков". Так получилось, что я посмотрел их во время подготовки к съемкам своего прошлого проекта и тут же закинул ссылку половине творческой группы со словами "смотрите какой классный сериал". Теперь мне выпала возможность снимать новый сезон. Это очень волнительно, чувствую большую ответственность. Не только перед зрителями, но и перед создателями. История подростков должна продолжиться и быть такой же честной, энергичной и актуальной"‎, — отметил режиссер Николай Рыбников.

"‎Когда эта история только начиналась, трудно было поверить, что она продлится так долго. Тем не менее перед стартом уже пятого сезона мы все так же воодушевлены, как и перед стартом первого. Наверное, такая ностальгическая параллель возникает неспроста, ведь этот сезон, как и первый, для наших персонажей станет судьбоносным"‎, — сказал продюсер Алексей Воробьев.

К своим ролям в "Трудных подростках" вернулись Никита Волков (Ковалев), Виталий Андреев (Фил), Анастасия Крылова (Лена), Глеб Калюжный (Макс), Владимир Гарцунов (Платон), Алена Швиденкова (Женя), Мила Ершова (Яна), Святослав Рогожан (Никита), Анастасия Красовская (Влада), Тимофей Елецкий (Гена), Сергей Новосад (Даня), Александр Лыков (Герман), Дарья Алыпова (Варя) и другие.

За четыре сезона "Трудные подростки" получили признание не только зрителей, но и профессионального сообщества. За 2019–2022 годы сериал получили более 15 наград, в том числе был отмечен его социальный вклад. Сериал вырос в целый мир для подростков, импакт-экосистему. Были созданы документальные проекты, шоу, помогающие чат-боты, целью которых была поддержка подростков в трудных ситуациях.

О сериале "Трудные подростки" (18+)

Производство: Prospect Production при поддержке Института развития интернета (АНО "‎ИРИ"‎)

Видеосервисы: Wink ("Ростелеком"), more.tv

Режиссер: Николай Рыбников

Продюсеры Prospect Production: Наталья Голодова, Дмитрий Лунев, Сергей Бородин, Екатерина Матвиенко, Алексей Воробьев, Борис Мокроусов

Креативные продюсеры: Екатерина Матвиенко, Алексей Воробьев, Родион Белецкий

Сценаристы: Алексей Воробьев, Екатерина Матвиенко, Ася Беликова, Сергей Лахтин, Майя Ветрова, Дмитрий Минаев, Михаил Дундуков

Актерский состав: Никита Волков, Владимир Гарцунов, Анастасия Крылова, Глеб Калюжный, Александр Лыков, Виталий Андреев, Алена Швиденкова, Мила Ершова, Святослав Рогожан, Анастасия Красовская, Тимофей Елецкий, Сергей Новосад, Дарья Алыпова