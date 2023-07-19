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Молодежная политика Общество

Школьники Самарской области приняли участие в финансовом квесте

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В оздоровительном лагере "Жигули" прошла областная летняя смена по финансовой грамотности. Обучающиеся из всех муниципальных районов Самарской области, а также их педагоги несколько дней повышали уровень своих знаний, готовили и защищали проекты.

Фото: Отделение Самара Волго-Вятского ГУ Банка России

Такая летняя смена проходит второй год подряд. Это часть региональной программы по финансовой грамотности населения Самарской области. Для участников летней смены эксперты Отделения Самара Волго-Вятского ГУ Банка России провели квест "Финкросс".

Дети проходили шесть станций, на каждой из которых знакомились с определенной областью финансов. Школьники узнали о том, какие задачи выполняет мегарегулятор на финансовом рынке, как управлять личными финансами и формировать сбережения, как пользоваться банковскими картами, какие банкноты находятся сегодня в обращении и какие основные признаки их подлинности.

Отдельная станция была посвящена борьбе с мошенничеством. Участники рассматривали различные жизненные ситуации и определяли, есть в них признаки мошенничества или нет. Ребята должны были пройти все станции и получить максимальное количество баллов.

По итогам квеста жюри определило три лучшие команды. Ими стали "Город-бизнес", "Добро" и "Спортики".

"Невероятно познавательная образовательная часть, — поделился своими впечатлениями от игры участник команды "Город бизнес", школьник из села Красный Яр Мурагер Мухамеджанов. — Нужно проводить как можно больше подобных смен, чтобы как можно больше молодых людей знали, как распоряжаться своими финансами, куда вкладывать сбережения, как защитить их от мошенничества".

"Дети весь год учились, у них были лекции и уроки, сейчас им хочется отдохнуть. Поэтому мы всегда подаем материал в игровой форме, так он лучше и легче усваивается. Важно, что ребята получили новую информацию по финансовой грамотности и хорошее настроение", — отметила эксперт Отделения Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Екатерина Ледодаева.

Проверить себя смогли и педагоги. Это особенно актуально, учитывая, что финансовая грамотность включена в образовательную программу школ. Для вожатых смены сотрудники Отделения Самара провели финансовый квиз.

"Такие смены очень нужны. Ребята и педагоги погружаются в эту среду и прокачивают свои знания о финансах с различными специалистами. Мы получаем обратную связь, методические рекомендации и понимаем над чем нам нужно работать в дальнейшем", — сказала руководитель регионального центра по финансовой грамотности населения Самарской области Елена Шурунова.

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