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Общество

В Самарской области запретили продажу алкоголя в дни проведения молодежного форума ПФО "iВолга"

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ограничения на розничную продажу алкоголя введены в Красноглинском районе Самары c 21 по 29 июля - на все время проведения главного молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга-2023".

Приобрести спиртное любого вида будет нельзя с 8 часов утра до 23. На предприятия общественного питания запрет не распространяется.

Купить алкоголь в эти дни не получится в поселке Прибрежный в границах улиц Звездной (дом с 1 по 17), Парусной (1-32), Труда (1-22), Юности (1-9), Никонова (1-5), Овчарова (1-7), Знаменосной (3-5), Прибрежной (2-20), в поселке Винтай в границах улиц Гагарина (1-18), Лесной (2-10), Западной (1-13), Школьной (1-41), Озерной (1-34), Советской (1-19), Восточной (1-15), в селе Пискалинский Взвоз в границах улиц Озерной (1-38), Школьной (1-40); в селе Задельное в границах улиц Школьной (1-57), Северной (1-75), Набережной (1-34) и Восточной (1-24).

Распоряжение областного правительства по этому поводу опубликовано и официально вступило в силу. В прошлом году запрет действовал лишь в день открытия и закрытия фестиваля.

Напомним, в Самарской области в 11-й раз пройдет молодежный форум "iВолга-2023". Он будет функционировать как в оффлайн, так и в онлайн-форматах.

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