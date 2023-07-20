Андрей Турчак назвал главным приоритетом работы ЕР соблюдение обязательств перед людьми

На программной комиссии с федеральными министрами под председательством Дмитрия Медведева обсудили финансирование народной программы "Единой России" из федерального бюджета на ближайшие три года. Об этом сообщает партийный сайт ER.ru.

По словам Дмитрия Медведева в проекте бюджета на 2024–2026 годы необходимо предусмотреть финансирование всех положений народной программы. Первоочередной задачей названо обеспечение безопасности государства, поддержка обороноспособности, и удовлетворение потребностей СВО — на это должны быть направлены все усилия.

"Главный финансовый документ страны создаётся в сложной обстановке. Задачи развития экономики и социальной стабильности никто не отменял. Мы противостоим крайне серьезным вызовам и угрозам. Неукоснительный приоритет для партии — интересы граждан", — сказал Дмитрий Медведев.

Также следует учесть нужды всех звеньев военно-промышленного комплекса и потребности Вооруженных Сил, в том числе — вопросы кадрового обеспечения, отметил председатель партии, добавив, что "Единая Россия" принимает активное участие в работе по привлечению специалистов на оборонные предприятия.

"Оборонные предприятия получили большие заказы. И далеко не всегда у них есть для того, чтобы эти заказы выполнять, необходимые кадры", — отметил он.

Медведев призвал уделить особое внимание в федеральном бюджете финансированию социально значимых проектов в новых регионах.

"Они такую помощь в буквальном смысле выстрадали. И должны получить ее как можно быстрее", — подчеркнул лидер "Единой России".

"Депутаты фракции "Единая Россия" вместе с общественниками пристально следят за ходом выполнения работ на тех или иных объектах, которые стали частью народной программы. В первую очередь контролируют сроки и качество работ, мониторинг у нас живой — не "из кабинетов". Более 205 тысяч жителей региона внесли свыше 340 тысяч наказов в народную программу партии. Сейчас процент исполнения достигает 40 процентов. Особое внимание к социально значимым объектам, их в Самарском регионе более 6 тысяч: школы, детские сады, дома культуры, физкультурно-оздоровительные комплексы, почтовые отделения, поликлиники. Не так давно появился специальный раздел по развитию наших новых регионов. И секретарь реготделения Дмитрий Азаров сразу поставил задачу, чтобы все российские стандарты в полной мере распространялись на жителей нашего города-побратима Снежное. К помощи снежнянцам и жителям других новых регионов России подключились тысячи неравнодушных самарцев, бизнес, мы — депутаты. Только наша фракция закупила и передала гумпомощи на сумму более 86 миллионов рублей. И останавливаться не планируем", — отметил руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак подчеркнул, что ни СВО, ни внешнее давление не являются для "Единой России" причиной отложить реализацию народной программы.

"Все ее положения, все то, что мы обещали избирателям — будет заложено в бюджет на следующий год. Об этом договорились с членами Правительства, руководством Минфина. Это значит, что мы продолжим капитально ремонтировать действующие и строить новые школы, детские сады, больницы и ФАПы, дороги и коммунальную инфраструктуру. Будем подключать дома по социальной догазификации, заниматься благоустройством дворов и парков. Приводить к российским стандартам жизнь в новых регионах", — пояснил он.

В том числе в полном объёме будет финансироваться фронт, сказал Андрей Турчак.

"Безусловным приоритетом остаются социальные обязательства перед людьми. Они будут исполнены. Все цели, которые мы перед собой ставим, реальны. И мы их достигнем", — резюмировал секретарь Генсовета "Единой России".

Как отметил министр финансов Антон Силуанов, выполнение социальных обязательств — приоритет бюджетной политики. Федеральный бюджет 2024-2026 предусматривает финансирование ключевых положений народной программы "Единой России".

"Мы закладываем средства на ежемесячные пособия на детей, повышение МРОТ, программу горячего питания школьников 1-4 классов, выплаты за классное руководство. Продолжим не только программы капремонта и строительства новых школ, колледжей, общежитий для студентов, но и модернизации первичного звена здравоохранения, медицинской реабилитации, лекарственного обеспечения. Также предусмотрено финансирование на развитие комфортной городской среды, новые спортивные площадки, строительство объектов транспортной инфраструктуры", — подчеркнул министр финансов.

Проект федерального бюджета перед голосованием во фракции и Госдуме рассмотрят на программной комиссии "Единой России". Партия вместе с кабинетом министров обсудит, финансирование каких положений народной программы требует дополнительной проработки, и какие решения необходимы для её эффективной реализации на территории новых регионов.

Напомним, народная программа "Единой России", с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн россиян по всей стране.

13 июня 2023 года "Единая Россия" внесла более 70 изменений в народную программу. Они дополняют все разделы документа и предусматривают появление двух новых — "Развитие новых регионов" и "Развитие туризма".