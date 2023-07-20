В Самаре на грузовой переправе через Волгу назначаются дополнительные рейсы

В Самаре на паромной переправе по маршруту "Октябрьский Спуск — Рождествено" назначаются дополнительные рейсы.

В субботу, 22 июля, и в понедельник, 24 июля, еще один рейс запланирован на 19:00 из Рождествено.

В среду, 26 июля, из Самары паром отправится в 20:00.

С расписанием основных рейсов можно ознакомиться здесь.