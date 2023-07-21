Продолжается прием заявок на участие во Всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых"

Жителей Самарской области приглашают к участию во Всероссийской премии "Время молодых". Принять участие могут все, кому небезразлична молодежь: от сотрудников органов власти до лидеров молодежных сообществ, некоммерческих и коммерческих организаций.

Напомним, впервые премия прошла в 2021 году. Ее цель - поощрение различных организаций, лидеров молодежной сферы, сотрудников, руководителей и команд в сфере молодежной политики, коммерческих организаций, СМИ, блогеров и медиа, чья деятельность ориентирована на молодых.

За два года проекты Самарской области одержали несколько побед в премии "Время молодых": в 2021 году в номинации "Окружная форумная дирекция" направления "Время возможностей" лидером стал молодежный образовательный форум Приволжского федерального округа "iВолга", в номинации "Студенческие медиа" по направлению "Голос молодых" лучшей была признана команда медиа Самарского университета "Самокат". В прошлом году III место в номинации "Событие года" и общественное признание на федеральном уровне завоевал XXX юбилейный фестиваль "Российская студенческая весна", который проходил в Самарской области.

"Премия в этом году расширяется: мы приняли решение запустить полноценный Всероссийский конкурс профессионального мастерства для специалистов, которые работают с молодежью. Он станет важной частью Премии. В конкурсе открыты индивидуальные номинации: "Управление молодежной политикой", "Технологии работы с молодежью", "Молодежная политика и воспитательная работа" и многие другие. Важно сказать и про специальную номинацию - "Молодежная столица России". В России огромное количество городов с выдающимися достижениями, людьми, поэтому титул присваивается городу на один год - чтобы мы каждый раз узнавали больше о своей стране и о молодежном потенциале ее городов", - отметила глава Росмолодежи Ксения Разуваева, анонсируя старт премии.

"Молодежная столица России" - специальная номинация для городов с выдающимися достижениями и масштабными планами по совершенствованию сферы молодежной политики своего муниципалитета и субъекта. Город, который становится молодежной столицей России, получает право на проведение у себя проектов экосистемы Росмолодежи, в том числе федерального грантового конкурса, авторскую медиастратегию для своего продвижения в течение следующего года, а также методическую и экспертную поддержку от Росмолодежи для реализации заявленных проектов. Кроме того, в молодежной столице России возводится арт-объект - ее символ - или комплекс объектов, состоящий из элементов благоустройства городской среды или элементов уличного досуга.

Подать заявку и ознакомиться с положением о конкурсе Всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых" можно на сайте время-молодых.рф:

- Молодежная столица России (прием заявок - до 31 августа);

- Конкурс профессионального мастерства (прием заявок - до 15 августа).

В конкурс профессионального мастерства подать заявку можно индивидуально по направлениям:

- "Управление молодежной политикой";

- "Управление талантами и раскрытие потенциала в компаниях и ведомствах";

- "Технологии работы с молодежью";

- "Молодежная политика и воспитательная работа".

Или участвовать командой:

- "Команда молодежного центра";

- "Команда муниципалитета".