Продолжается прием заявок на участие во Всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых"

Жителей Самарской области приглашают к участию во Всероссийской премии "Время молодых". Принять участие могут все, кому небезразлична молодежь: от сотрудников органов власти до лидеров молодежных сообществ, некоммерческих и коммерческих организаций.
Напомним, впервые премия прошла в 2021 году. Ее цель - поощрение различных организаций, лидеров молодежной сферы, сотрудников, руководителей и команд в сфере молодежной политики, коммерческих организаций, СМИ, блогеров и медиа, чья деятельность ориентирована на молодых.
За два года проекты Самарской области одержали несколько побед в премии "Время молодых": в 2021 году в номинации "Окружная форумная дирекция" направления "Время возможностей" лидером стал молодежный образовательный форум Приволжского федерального округа "iВолга", в номинации "Студенческие медиа" по направлению "Голос молодых" лучшей была признана команда медиа Самарского университета "Самокат". В прошлом году III место в номинации "Событие года" и общественное признание на федеральном уровне завоевал XXX юбилейный фестиваль "Российская студенческая весна", который проходил в Самарской области.
"Премия в этом году расширяется: мы приняли решение запустить полноценный Всероссийский конкурс профессионального мастерства для специалистов, которые работают с молодежью. Он станет важной частью Премии. В конкурсе открыты индивидуальные номинации: "Управление молодежной политикой", "Технологии работы с молодежью", "Молодежная политика и воспитательная работа" и многие другие. Важно сказать и про специальную номинацию - "Молодежная столица России". В России огромное количество городов с выдающимися достижениями, людьми, поэтому титул присваивается городу на один год - чтобы мы каждый раз узнавали больше о своей стране и о молодежном потенциале ее городов", - отметила глава Росмолодежи Ксения Разуваева, анонсируя старт премии.
"Молодежная столица России" - специальная номинация для городов с выдающимися достижениями и масштабными планами по совершенствованию сферы молодежной политики своего муниципалитета и субъекта. Город, который становится молодежной столицей России, получает право на проведение у себя проектов экосистемы Росмолодежи, в том числе федерального грантового конкурса, авторскую медиастратегию для своего продвижения в течение следующего года, а также методическую и экспертную поддержку от Росмолодежи для реализации заявленных проектов. Кроме того, в молодежной столице России возводится арт-объект - ее символ - или комплекс объектов, состоящий из элементов благоустройства городской среды или элементов уличного досуга.
Подать заявку и ознакомиться с положением о конкурсе Всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых" можно на сайте время-молодых.рф:
- Молодежная столица России (прием заявок - до 31 августа);
- Конкурс профессионального мастерства (прием заявок - до 15 августа).
В конкурс профессионального мастерства подать заявку можно индивидуально по направлениям:
- "Управление молодежной политикой";
- "Управление талантами и раскрытие потенциала в компаниях и ведомствах";
- "Технологии работы с молодежью";
- "Молодежная политика и воспитательная работа".
Или участвовать командой:
- "Команда молодежного центра";
- "Команда муниципалитета".
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.