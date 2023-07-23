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Общество

В Новокуйбышевске появился "театральный" автобус

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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На один из новых автобусов в Новокуйбышевске наклеили узнаваемые логотипы театра-студии "Грань".

Фото: https://vk.com/nwremia

На один из новых автобусов в Новокуйбышевске наклеили узнаваемые логотипы театра-студии "Грань".

Разместилось на наклейке изображение будущего здания театра. Салон транспортного средства будет оформлен сюжетными сценами из спектаклей театра-студии, фотографиями актеров и цитатами, пишет "Наше время". 

Напомним, что в Новокуйбышевске можно встретить троллейбус с брендом театра-студии "Грань".

 

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