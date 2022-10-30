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Общество

Театральный троллейбус в Новокуйбышевске поедет "Дорогой Памяти"

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В дни ноябрьских праздников, 7, 8 и 9 ноября, в пятом маршруте "Театрального троллейбуса" в Новокуйбышевске горожанам расскажут о Всероссийской акции "Парад Памяти".

Фото: https://t.me/nvkbofficial

7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве состоялся традиционный военный парад. Только на этот раз войска, принимавшие в нем участие, уходили с площади прямиком на фронт. Военные парады в ноябре 41-го года прошли только в трех городах: в Москве, Воронеже, и в "запасной столице" страны — Куйбышеве.

В честь легендарного парада 41-го года в Самаре уже двенадцать лет подряд проводят Парад Памяти.

Во время курсирования маршрута № 5 "Театрального троллейбуса" пассажиры узнают о Параде 41-го года, о "запасной столице" — Куйбышеве и о главных культурных событиях, связанных c Парадом Памяти, уже в наши дни.

Текст будет звучать в исполнении актера театра-студии "Грань" Максима Цыганкова.

"Театральный троллейбус" является совместным проектом театра-студии "Грань", администрации города Новокуйбышевска и "Театрально-концертного комплекса "Дворец культуры".

Специально для нового проекта один из городских троллейбусов был оформлен в стилистке театра-студии "Грань". Частью дизайнерского оформления транспорта стали фотографии проекта "Театр как грань города". Остановки в троллейбусе объявляются голосами актеров театра-студии "Грань", но самое важное — движение троллейбуса сопровождается рассказом об исторических и культурных событиях, о достопримечательностях, об известных земляках.

"Театральный троллейбус" в городе Новокуйбышевске впервые вышел на маршрут 3 сентября 2022 г., в День города Новокуйбышевска. Троллейбус курсирует по кольцевому маршруту 5 и 6.

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Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?

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