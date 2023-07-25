В Самаре сотрудники ГИБДД провели социальную акцию "Твой ход, пешеход"

В понедельник, 24 июля, сотрудники Госавтоинспекции совместно с волонтерами приняли участие в мероприятии в рамках всероссийской социальной кампании "Твой ход, пешеход", проходящей на территории Самары.

Цель социальной компании — не допустить дорожно-транспортный травматизм, а также привлечь внимание водителей к проблемам перехода проезжей части, напомнить о культуре поведения на дороге.

Участниками мероприятия стали несовершеннолетние, отдыхающие в детском оздоровительном лагере "Авангард".

Ведущие мероприятия и сотрудники ГИБДД напомнили ребятами об основных правилах дорожного движения, уделив особое внимание правилам перехода проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу, обсудили правила безопасного поведения на дороге, а также необходимость использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток.

Актуальной темой для разговора стала профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов и самокатчиков. А именно: правильный и безопасный переход проезжей части, защитная экипировка, наличие и значение световозвращающих элементов на данных транспортных средствах.

Чтобы закрепить навыки безопасности, ребята поучаствовали в эстафете — кто быстрее оденет на своего друга-велосипедиста защитную экипировку.

В заключение мероприятия всех участников ждали подарки — световозвращающие элементы, которые ребята обещали обязательно носить на верхней одежде в темное время суток.