В Самаре сотрудники ГИБДД провели социальную акцию "Твой ход, пешеход"

В понедельник, 24 июля, сотрудники Госавтоинспекции совместно с волонтерами приняли участие в мероприятии в рамках всероссийской социальной кампании "Твой ход, пешеход", проходящей на территории Самары.
Цель социальной компании — не допустить дорожно-транспортный травматизм, а также привлечь внимание водителей к проблемам перехода проезжей части, напомнить о культуре поведения на дороге.
Участниками мероприятия стали несовершеннолетние, отдыхающие в детском оздоровительном лагере "Авангард".
Ведущие мероприятия и сотрудники ГИБДД напомнили ребятами об основных правилах дорожного движения, уделив особое внимание правилам перехода проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу, обсудили правила безопасного поведения на дороге, а также необходимость использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток.
Актуальной темой для разговора стала профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов и самокатчиков. А именно: правильный и безопасный переход проезжей части, защитная экипировка, наличие и значение световозвращающих элементов на данных транспортных средствах.
Чтобы закрепить навыки безопасности, ребята поучаствовали в эстафете — кто быстрее оденет на своего друга-велосипедиста защитную экипировку.
В заключение мероприятия всех участников ждали подарки — световозвращающие элементы, которые ребята обещали обязательно носить на верхней одежде в темное время суток.
Последние комментарии
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А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".