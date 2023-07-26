Молодежь региона приглашают принять участие в конкурсе "Время молодых"

К участию в конкурсе Всероссийской премии "Время молодых" приглашаются все - от сотрудников органов власти до лидеров молодежных сообществ, некоммерческих и коммерческих организаций.
В этом году к 6 основным номинациям добавились 2 специальные: "Молодежная столица России" (прием заявок - до 31 августа) и конкурс профессионального мастерства (прием заявок - до 15 августа).
На конкурс профессионального мастерства подать заявку можно индивидуально по направлениям:
• "Управление молодежной политикой",
• "Управление талантами и раскрытие потенциала в компаниях и ведомствах",
• "Технологии работы с молодежью",
• "Молодежная политика и воспитательная работа".
Или участвовать командой:
• "Команда молодежного центра";
• "Команда муниципалитета".
Смотрите все подробности на сайте время-молодых.рф.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.