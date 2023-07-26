Молодежь региона приглашают принять участие в конкурсе "Время молодых"

К участию в конкурсе Всероссийской премии "Время молодых" приглашаются все - от сотрудников органов власти до лидеров молодежных сообществ, некоммерческих и коммерческих организаций.

В этом году к 6 основным номинациям добавились 2 специальные: "Молодежная столица России" (прием заявок - до 31 августа) и конкурс профессионального мастерства (прием заявок - до 15 августа).

На конкурс профессионального мастерства подать заявку можно индивидуально по направлениям:

• "Управление молодежной политикой",

• "Управление талантами и раскрытие потенциала в компаниях и ведомствах",

• "Технологии работы с молодежью",

• "Молодежная политика и воспитательная работа".

Или участвовать командой:

• "Команда молодежного центра";

• "Команда муниципалитета".

Смотрите все подробности на сайте время-молодых.рф.