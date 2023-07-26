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Губернатор Власть и политика

Производство беспилотников в Самарской области будет запущено до конца года

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти создадут первый завод по выпуску гражданских беспилотников разных типов. Он будет расположен на площадке в 40 тыс. кв. м на территории ОЭЗ. В прямом эфире программы "Главная тема" жители региона задали губернатору вопросы - идет ли уже набор персонала, куда обратиться и какие требования будут предъявляться к сотрудникам.

"Я очень рад такому интересу к нашему проекту, который мы реализуем совместно с компанией "Транспорт будущего". Мы поборолись за "приземление" здесь, на Самарской земле (конкретно в Тольятти) нового производства беспилотных летательных аппаратов и планируем, что до конца этого года оно будет запущено - в рекордно короткие сроки, в особых условиях. Все, что от нас зависит, мы должны делать для приближения Победы", - сообщил губернатор.

По оценкам экспертов, в производство будут запущены лучшие разработки.

"Компания уже приступила к набору персонала. Идет анкетирование, предварительный отбор. Был вечером на "iВолге", жизнь кипит, и даже там открыт пункт, где собираются анкеты потенциальных желающих трудоустроиться", - рассказал Дмитрий Азаров.

Он отметил, что у компании "Транспорт будущего" есть свой сайт, там можно посмотреть, как идет набор сотрудников.

"Поэтапно компания будет набирать сотрудников, увеличивая мощность производства, но такая работа уже начата. Я очень рад, что у земляков есть заинтересованность к работе на этом по-настоящему инновационном предприятии", - подчеркнул глава региона.

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