Футбольную академию "Крыльев Советов" разместят в новом крытом манеже у стадиона "Солидарность Самара Арена"

Строительство нового крытого футбольного манежа около стадиона "Солидарность Самара Арена" продолжается и будет завершено в этом году. Об этом в среду, 26 июля, в программе "Главная тема" на телеканале "Россия Самара" рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Крытый футбольный манеж обязательно в этом году достроим. Более того, мы рассматриваем вариант - на территории, прилегающей к стадиону "Солидарность Самара Арена", построить специальные корпуса для детской академии клуба "Крылья Советов". Этот проект мы начали прорабатывать, пока он еще на стадии ТО", - рассказал губернатор.

По его словам, для занятий есть, не считая стадиона, и два футбольных открытых поля.

"В новый крытый манеж всесезонный переместим футбольную академию "Крыльев Советов", - поделился планами Дмитрий Азаров.