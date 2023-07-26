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Футбольную академию "Крыльев Советов" разместят в новом крытом манеже у стадиона "Солидарность Самара Арена"

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Строительство нового крытого футбольного манежа около стадиона "Солидарность Самара Арена" продолжается и будет завершено в этом году. Об этом в среду, 26 июля, в программе "Главная тема" на телеканале "Россия Самара" рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Крытый футбольный манеж обязательно в этом году достроим. Более того, мы рассматриваем вариант - на территории, прилегающей к стадиону "Солидарность Самара Арена", построить специальные корпуса для детской академии клуба "Крылья Советов". Этот проект мы начали прорабатывать, пока он еще на стадии ТО", - рассказал губернатор.

По его словам, для занятий есть, не считая стадиона, и два футбольных открытых поля.

"В новый крытый манеж всесезонный переместим футбольную академию "Крыльев Советов", - поделился планами Дмитрий Азаров.

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