Игорь Комаров и Дмитрий Азаров подвели итоги молодежного форума ПФО "iВолга"

В субботу, 29 июля, свою работу завершил молодежный образовательный форум ПФО "iВолга". Его участниками в этом году стали две тысячи активных, талантливых, целеустремленных молодых людей из 71 региона России. В течение прошедшей недели на фестивальной поляне Мастрюковских озер ребята встречались с федеральными экспертами, проводили акции и мероприятия, и самое главное — совершенствовали свои проекты.

Церемония закрытия форума, которая состоялась накануне вечером, стала ярким финальным аккордом. Победителей грантовых конкурсов и всех участников форума поприветствовали Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель генерального директора Российского общества "Знание", руководитель Центра знаний "МашУк" Антон Сериков, эксперт Росмолодежь.Гранты Офелия Бекренева и другие гости.

Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе во время церемонии закрытия подчеркнул, что форум "iВолга" — это яркое, ключевое событие молодежной жизни в ПФО и всей страны. "Что такое "iВолга"? Самое главное — это ребята, которые здесь собрались. Это участники, которые и делают это событие. Это молодые люди — наша надежда и наша гордость, которые сделали серьезный шаг и приложили все усилия, чтобы открыть для себя новые возможности. Здесь я понял, что действительно есть синергия благодаря общению с экспертами, между собой. У меня "iВолга" вызывает ощущение света и тепла. Я желаю вам, чтобы частичку этого света и тепла, которую вы здесь точно получили, вы унесли с собой, распространяли, сеяли и делились со своими друзьями. Желаю, чтобы и дальше вы так же смело шли вперед, дерзали, не останавливались на достигнутом, умножали этот оптимизм и энергию, которые, уверен, здесь получили", — обратился Игорь Комаров к участникам форума.

Игорь Комаров отдельно отметил труд организаторов, благодаря которым форум состоялся и прошел успешно. "Команда организаторов — команда Самарской области под руководством Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, а также команды других регионов, которые приехали сюда и взяли на себя организацию смен и направлений работы, справились с поставленными задачами. Это дало новую синергию, новое качество молодежному форуму", — сказал полпред Президента РФ в ПФО.

Важной частью церемонии стала патриотическая акция #Встанем в поддержку защитников Отечества — участников специальной военной операции. Все участники и гости фестивальной поляны свели свои ладони в жесте единения и солидарности на уровне сердца и получили ответное слово бойцов: "Благодарим каждого за ту помощь, которую вы нам оказываете. Мы чувствуем вашу поддержку. Победа будет за нами"!

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил всех участников "iВолги" за то, что на форуме ни на один день не забывали о тех, кто сегодня защищает Родину на передовой.

"Сегодня "iВолга" и там, в зоне специальной военной операции. Потому что там наши ребята — "иволжане", которые были здесь, здесь заявляли свои идеи, здесь заявляли о своем патриотизме и любви к Родине. И сегодня они там с оружием в руках защищают все, что для нас дорого, все, что для нас свято, дают нам возможность встречаться под мирным небом Поволжья. "iВолга" многое сделала здесь для того, чтобы они знали, что на родной земле о них не забывают ни на минуту", — отметил глава региона.

Большое внимание в этом году на форуме уделили и поддержке бойцов, которые сейчас защищают родину на передовой. Участники в течение 9 дней писали военнослужащим письма на фронт с поддержкой и верой в победу. А на церемонии закрытия презентовали фильм, снятый на форуме для бойцов СВО.

Губернатор отметил, что при закрытии форума всегда немного грустно. "Но будут новые встречи в течение всего года. Поскольку сразу после окончания "iВолги" мы сразу приступим к реализации отобранных здесь проектов", — уверен он.

Дмитрий Азаров вместе с участниками главного молодежного события в ПФО отдельные слова благодарности адресовал Главе государства: "Давайте вместе еще раз поблагодарим Президента нашей страны, нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина за счастье встречаться здесь, на "iВолге".

Глава региона поблагодарил полпреда Президента РФ в ПФО за новые возможности, которые позволяют раскрывать таланты у молодежи, в том числе в рамках молодежного форума "iВолга".

Дмитрий Азаров отметил работу команды организаторов, которая трудилась над созданием форума и провела его на высочайшем уровне: "Хочу поблагодарить потрясающую, классную, креативную, талантливую команду организаторов "iВолги", межрегиональную команду. Они классно справились с организацией и проведением форума. Мы сделали это вместе".

Руководитель области уверенность в том, что каждый проект, который был представлен на форуме, точно будет реализован в регионах при поддержке губернаторов. "Но еще важнее то, что многие из этих проектов станут объединяющими разные регионы нашей страны, не только Приволжского федерального округа. Вместе мы точно станем сильнее, — заявил Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам форума. — Двигайтесь вперед несмотря ни на что, не останавливайтесь на достигнутом".

В рамках форума прошли несколько грантовых конкурсов, в которых могли принять участие резиденты в возрасте от 14 до 35 лет. В финал конкурса проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе вышли 35 проектов из 156 заявленных. Только 9 были представлены на финальной презентации. Решением Игоря Комарова и Дмитрия Азарова все они получат поддержку при реализации, поскольку имеют общественную социальную значимость.

Каждый участник форума мог презентовать свою проектную инициативу в одной из 18 номинаций на грантовом конкурсе Росмолодежи. Всего было подано 507 заявок, из которых 372 заявки были представлены на публичной защите конкурса перед экспертным сообществом Росмолодежь.Гранты. Грантовый фонд составил 9 682 000 рублей.

"Хотела бы обратиться к ребятам, которые два дня защищали проекты. От сообщества Росмолодежь.Гранты благодарю вас за активность, включенность и за то, что каждый вас не боится брать ответственность за социально значимые инициативы. Это огромный вклад в будущее. Я уверена, что каждая из ваших инициатив будет реализована", — обратилась к участникам эксперт Росмолодежь.Гранты Офелия Бекренева.

В этом году "iВолга" объединила молодежь в возрасте от 18 до 35 лет, а также школьников от 14 до 17 лет в рамках специального формата "Поколение Первых". На фестивальной поляне работало 8 тематических смен и 3 специальных направления. 490 экспертов и преподавателей, специальных гостей провели 570 занятий и встреч для разных смен и специальных направлений форума "iВолга".

"На секунду каждый из вас подумайте, какому педагогу, наставнику и тренеру вы благодарны тем, что стоите здесь, или тем, что он придал вам уверенности и сил, — обратился к участникам форума заместитель генерального директора Российского общества "Знание", руководитель Центра знаний "Машук" Антон Сериков. — Давайте поблагодарим людей, которые работали и помогали вам развивать ваши проекты. Не зря есть такая фраза: "Учитель научил ученика, чтоб было у кого учиться". Давайте помогать друг другу".

"В следующем году мы обязательно встретимся снова. Я уверена, что, уезжая, каждый из вас подумает, что "iВолга" — в самое сердце, и обязательно захочет вернуться. "iВолга" — это не просто форум, это участники, эксперты, организаторы, волонтеры, сотрудники службы безопасности, пресс-центра, службы расселения, аккредитации, питания и многие, многие, многие другие ребята, большая команда, которые любят этот форум и делают его таким родным и любимым", — отметила директор молодежного форума ПФО "iВолга" Кристина Гнатюк.



ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ ПФО

"Государственная молодежная политика": Ксения Башкирова, Саратовская область, лаборатория женского здоровья "ЛедиЛаб"

"Массовый спорт": Матвей Шаповалов, Саратовская область, школа-интенсив по спортивному ориентированию "Шахматы на бегу"

"Патриотическое воспитание", Мария Бяшерова, Нижегородская область, "Под знаменем Отечества"

"Педагогика и наставничество": Юлия Рябова, Кировская область, "Волонтеры безопасности"

"Внутренний туризм и развитие территорий": Ксения Федяшова, Пензенская область, "Агротуризм#модно#молодежно#экологично"

"Наука и технологии" Дая Бекирова, Республика Татарстан Окружной фестиваль популяризации науки "Наука молодых"

"Культура и творчество": Никита Адаев, Республика Башкортостан Молодежный форум креативных индустрий "Йэшлек-FEST"

"Добровольчество": Радик Нафиков, Республика Башкортостан Инклюзивный театр

"СМИ и медиа": Ярослава Воробьева, Саратовская область Туристическое шоу "Куда Туда! ПФО"



ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА РОСМОЛОДЕЖЬ.ГРАНТЫ

Илья Кашников, Республика Башкортостан, "Школьная студия программирования "Проф Айти"

Анастасия Негоднова, Республика Мордовия, "Школа компетенций для молодежи "Время действовать"

Данила Бутин, Саратовская область, "Образовательный интенсив "ЭконБез"

Александра Егорова, Удмуртская Республика, "Тренинг "Стратегия будущего"

Марина Березнева, Пензенская область, "Студенческая школа карьерного роста "Профессиональная траектория"

Виктория Попова, Республика Мордовия, "Фестиваль инженерного творчества "Робо Мастер"

Алиса Жидкова, Саратовская область, "Без антракта"

Нурислам Улиахметов, Республика Башкортостан, "Квест — Антология "По тропам Башкирского фэнтази"

Веана Гайсина, Республика Башкортостан, "Стихотерапия"

Мария Крючкова, город Москва, "Перфоманс — спектакль "Коннект"

Камиля Юнусова, Республика Татарстан, "ПоЭТРИ"

Матвей Шаповалов, Саратовская область, "Школа — интенсив по спортивному ориентированию "Шахматы на бегу"

Лолита Загребина, Кировская область, "МАСсовый спорт"

Марат Рафиков, Республика Башкортостан, "Студенческий обучающий форум с комплексом профилактических мероприятий "Гармон, помоги!"

Алена Кувшинова, Пензенская область, "Турнир по настольной игре — тренажер по Великой Отечественной Войне "Путь к Победе"

Алексей Трусов, Пензенская область, "Интерактивный сайт — карта "По следам Пензенский городищ"

Ирина Сидякина, Пензенская область, "Иммерсивная экскурсия, игровой документальный фильм "Брестская крепость — крепость Герой" в рамках регионального проекта "Пенза — Брест. Дорога памяти и дружбы"

Анна Ермизина, Оренбургская область, "Мастер классы по вязанию крючком для детей с Ограниченными Возможностями Здоровья "Нити помощи"

Мария Михеева, Пензенская область, "Программа развития молодежного донорского движения "Донор — 58"

Элизабет Абрамова, Республика Татарстан, "Молодежный классный час "Ох, цифровая гигиена"

Наталья Васильева, Республика Чувашия, "Просвещение и анимация: Взгляд в будущее"

Георгий Григорян, Саратовская область, "Фиджитал — программа для детей с ограничениями по слуху "Границы реальности"

Жаргалма Карамова, Республика Башкортостан, "Инклюзивная мастерская "Магия Добра"

Алексей Яшин, Пензенская область, "Региональная выставка инклюзивного творчества "Безграничное искусство"

Марина Мамаева, Республика Мордовия, "Окружной форум молодежных НКО ПФО "Сила перемен"

Руслан Жидков, Кабардино-Балкарская Республика, "Психолого-педагогическое общество "Атмосфера"

Олег Ширяев, республика Башкортостан, "Мастерская молодых ученых "Научный взлет"

Даниил Гельманов, Саратовская область, "Фиджитал — футбол легион платформ"

Ксения Чуева, Саратовская область, "Развлекательно-просветительский комплекс мероприятий "Приключения Рублика"