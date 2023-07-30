МЧС: в Самарской области ожидается гроза

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. 30 июля местами по региону ожидается гроза, усиление юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с.

МЧС по Самарской области предупреждает, что нельзя укрываться и парковать транспорт под деревьями и шаткими конструкциями.

Ранее из-за непогоды в регионе пострадало четыре человека.