В регионе из-за плохой погоды пострадало четыре человека

В результате прохождения комплекса метеорологических явлений (гроза, ливень, ветер до 29 м/с), в в Самарской области повреждены семь фальшкровель, кровель пяти частных жилых домов, падение 59 деревьев, отключение газоснабжения в Междуреченске, отключение электроснабжения в н. п. Кинельский, н. п. Энергия, н. п. Культура Кинельского района и в Кинеле.

Пострадали четыре человека, в том числе один ребенок, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.