В регионе из-за плохой погоды пострадало четыре человека

В результате прохождения комплекса метеорологических явлений (гроза, ливень, ветер до 29 м/с), в в Самарской области повреждены семь фальшкровель, кровель пяти частных жилых домов, падение 59 деревьев, отключение газоснабжения в Междуреченске, отключение электроснабжения в н. п. Кинельский, н. п. Энергия, н. п. Культура Кинельского района и в Кинеле.
Пострадали четыре человека, в том числе один ребенок, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!