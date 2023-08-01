На опытных полях Самарской области рождаются научные достижения в области растениеводства

На опытных полях Самарского государственного аграрного университета состоялся "День поля", где продемонстрировали все разработки и достижения самарских ученых. Так, участники мероприятия смогли ознакомиться с научными направлениями работы научно-исследовательских лабораторий и малых инновационных предприятий университета, сортами озимых и яровых зерновых культур, перспективных и допущенных к использованию в Самарской области, созданных в Самарском научном центре РАН и ведущих селекционных учреждениях России.

Глава Самарского региона Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал важность увеличения объемов производства семян отечественной селекции, выведения новых сортов для импортозамещения в сельскохозяйственном секторе. "Для этого должны быть увеличены объемы поддержки профильному Самарскому федеральному исследовательскому центру Российской академии наук и аграрному университету. Будем поддерживать и сельхозпроизводителей, которые участвуют в реализации научно-технических проектов. Запрос на эти работы идет от самой жизни", — отметил губернатор в своем Послании.

На опытных полях, в научно-исследовательских лабораториях и малых инновационных предприятиях Самарского государственного аграрного университета рождаются научные достижения в области растениеводства и изучаются перспективные системы возделывания сельхозкультур.

На "Дне поля" были представлены сорта степного, интенсивного и полуинтенсивного типа для различных экозон возделывания зерновых культур. Работа над ними ведется в сотрудничестве с учеными СамНЦ РАН. Также был представлен опыт по изучению основных элементов системы земледелия и агротехнологий, адаптированных к условиям лесостепи Среднего Поволжья.

По инициативе одного из ведущих химических предприятий в России — ПАО "КуйбышевАзот" — совместно с самарскими предприятиями (АО "Евротехника", ООО "Пегас-Агро") Самарским НИИСХ с 2018 года ведутся исследования по совершенствованию технологий возделывания основных сельскохозяйственных культур (пшеница: яровая, озимая, твердая — мягкая; подсолнечник; кукуруза на зерно; соя) в условиях "рискованного земледелия" Самарской области и Поволжья в целом.

Например, сейчас аспирантами проводятся опыты на яровой твердой пшенице Самарского НИИСХ "Безенчукская Крепость" с внесением жидких и твердых минеральных удобрений для чего используются новая конструкция сошников сеялки Primer-DMC АО "Евротехника".

Научные достижения оттачиваются на производственных полях вуза. Где также есть рекорды: средняя урожайность озимых в Кинельском районе — около 35 ц/га, здесь получили свыше 40 ц/га, но и это не предел. "Убрали озимые. В условиях этого сложного сезона по ряду сортов получили и 90, и 100 ц/га, — сообщил профессор Василий Васин. — У меня иногда интересуются, не на орошении ли мы вырастили такую пшеницу. Конечно нет. Просто слова волшебные знаем — нужно соблюдать технологию".

Хотя не только урожайность важный критерий. Главное для ученых и качество зерна. "В этом зерне очень высокое содержание протеина. За таким хлебом выстраивается очередь. И цена на него соответствующая", — рассказал Анатолий Цирулев, директор сельхозпредприятия "АгроАкадемия".

Сегодня все структурные подразделения Самарского аграрного вуза работают на общую цель.

Научно-исследовательская лаборатория "Корма" занимается разработкой высокоэффективных ресурсосберегающих приёмов и технологий возделывания кормовых культур в системе кормопроизводства Среднего Поволжья; оптимизацией приемов возделывания на основе применения удобрений, разработкой приемов применения микроудобрительных смесей МЕГАМИКС при возделывании полевых культур в условиях Среднего Поволжья. Исследования проводятся на посевах озимой и яровой пшеницы, ячменя, кукурузы, сои, подсолнечника, а также на сенокосно-пастбищном травостое многолетних трав.

Научно–производственный комплекс "Агротехнопарк" представляет сорта озимых и яровых зерновых культур, перспективных и допущенных к использованию в Самарской области, созданных в Самарском научном центре РАН и ведущих селекционных учреждениях России.

Научно-исследовательской лабораторией "Агроэкология" проводит опыт по изучению основных элементов системы земледелия и агротехнологий, адаптированных к условиям лесостепи Среднего Поволжья и исследования по изучению влияния разных способов основной обработки почвы на рост и развитие таких культур как мягкая яровая пшеница, озимая пшеница, ячмень и горох. Начиная с этого года исследования проводятся также совместно с Самарским научным центром РАН.

Результаты работы ученых, продемонстрированные в рамках Дня поля, еще раз подтвердили, что сегодня для успешного и стабильного развития сельхозотрасли необходимо объединять науку, технику и технологии.