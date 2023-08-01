На опытных полях Самарской области рождаются научные достижения в области растениеводства

На опытных полях Самарского государственного аграрного университета состоялся "День поля", где продемонстрировали все разработки и достижения самарских ученых. Так, участники мероприятия смогли ознакомиться с научными направлениями работы научно-исследовательских лабораторий и малых инновационных предприятий университета, сортами озимых и яровых зерновых культур, перспективных и допущенных к использованию в Самарской области, созданных в Самарском научном центре РАН и ведущих селекционных учреждениях России.
Глава Самарского региона Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал важность увеличения объемов производства семян отечественной селекции, выведения новых сортов для импортозамещения в сельскохозяйственном секторе. "Для этого должны быть увеличены объемы поддержки профильному Самарскому федеральному исследовательскому центру Российской академии наук и аграрному университету. Будем поддерживать и сельхозпроизводителей, которые участвуют в реализации научно-технических проектов. Запрос на эти работы идет от самой жизни", — отметил губернатор в своем Послании.
На опытных полях, в научно-исследовательских лабораториях и малых инновационных предприятиях Самарского государственного аграрного университета рождаются научные достижения в области растениеводства и изучаются перспективные системы возделывания сельхозкультур.
На "Дне поля" были представлены сорта степного, интенсивного и полуинтенсивного типа для различных экозон возделывания зерновых культур. Работа над ними ведется в сотрудничестве с учеными СамНЦ РАН. Также был представлен опыт по изучению основных элементов системы земледелия и агротехнологий, адаптированных к условиям лесостепи Среднего Поволжья.
По инициативе одного из ведущих химических предприятий в России — ПАО "КуйбышевАзот" — совместно с самарскими предприятиями (АО "Евротехника", ООО "Пегас-Агро") Самарским НИИСХ с 2018 года ведутся исследования по совершенствованию технологий возделывания основных сельскохозяйственных культур (пшеница: яровая, озимая, твердая — мягкая; подсолнечник; кукуруза на зерно; соя) в условиях "рискованного земледелия" Самарской области и Поволжья в целом.
Например, сейчас аспирантами проводятся опыты на яровой твердой пшенице Самарского НИИСХ "Безенчукская Крепость" с внесением жидких и твердых минеральных удобрений для чего используются новая конструкция сошников сеялки Primer-DMC АО "Евротехника".
Научные достижения оттачиваются на производственных полях вуза. Где также есть рекорды: средняя урожайность озимых в Кинельском районе — около 35 ц/га, здесь получили свыше 40 ц/га, но и это не предел. "Убрали озимые. В условиях этого сложного сезона по ряду сортов получили и 90, и 100 ц/га, — сообщил профессор Василий Васин. — У меня иногда интересуются, не на орошении ли мы вырастили такую пшеницу. Конечно нет. Просто слова волшебные знаем — нужно соблюдать технологию".
Хотя не только урожайность важный критерий. Главное для ученых и качество зерна. "В этом зерне очень высокое содержание протеина. За таким хлебом выстраивается очередь. И цена на него соответствующая", — рассказал Анатолий Цирулев, директор сельхозпредприятия "АгроАкадемия".
Сегодня все структурные подразделения Самарского аграрного вуза работают на общую цель.
Научно-исследовательская лаборатория "Корма" занимается разработкой высокоэффективных ресурсосберегающих приёмов и технологий возделывания кормовых культур в системе кормопроизводства Среднего Поволжья; оптимизацией приемов возделывания на основе применения удобрений, разработкой приемов применения микроудобрительных смесей МЕГАМИКС при возделывании полевых культур в условиях Среднего Поволжья. Исследования проводятся на посевах озимой и яровой пшеницы, ячменя, кукурузы, сои, подсолнечника, а также на сенокосно-пастбищном травостое многолетних трав.
Научно–производственный комплекс "Агротехнопарк" представляет сорта озимых и яровых зерновых культур, перспективных и допущенных к использованию в Самарской области, созданных в Самарском научном центре РАН и ведущих селекционных учреждениях России.
Научно-исследовательской лабораторией "Агроэкология" проводит опыт по изучению основных элементов системы земледелия и агротехнологий, адаптированных к условиям лесостепи Среднего Поволжья и исследования по изучению влияния разных способов основной обработки почвы на рост и развитие таких культур как мягкая яровая пшеница, озимая пшеница, ячмень и горох. Начиная с этого года исследования проводятся также совместно с Самарским научным центром РАН.
Результаты работы ученых, продемонстрированные в рамках Дня поля, еще раз подтвердили, что сегодня для успешного и стабильного развития сельхозотрасли необходимо объединять науку, технику и технологии.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами