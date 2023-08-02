Самарские аграрии собрали первый миллион тонн зерна

В Самарской области аграрии собрали первый миллион тонн зерна. Убрано 372,6 тысячи гектаров. Средняя урожайность на данный момент составляет более 28 ц/га. По валовому сбору зерна лидируют сельскохозяйственные предприятия Большечерниговского (101,5 тысячи тонн) и Большеглушицкого (88,4 тысячи тонн) районов. Уборочная страда во всех 27 районах области идет полным ходом.
Обеспечение продовольственной безопасности, внедрение отечественных разработок и технологий - основные задачи, поставленные главой региона Дмитрием Азаровым перед предприятиями АПК Самарской области.
В общем объеме намолоченного зерна озимая пшеница занимает более 87%. Лидерами по урожайности этой культуры являются Кошкинский (35,2 ц/га), Кинельский (33,9 ц/га) районы.
На 1 августа убрано 67% озимого клина и 1/3 от общей площади, занятой зерновыми культурами.
На Агрополигоне "Приволжье" первыми поспели сорта самарской селекции Пересвет и Финист. "Мы рады, что самарские сорта первыми подошли к уборке, - говорит Рашит Акиров, коммерческий директор направления Семена компании "СЕВ-07". - Тем самым они подтвердили авторитет самарских селекционеров, которые создали их специально для экстремально жарких температур и засухи. Даже в таких условиях они дают достойный урожай, и сельхозпроизводители ПФО могут с уверенностью в результате использовать их в севообороте с озимой пшеницей".
"Несмотря на все капризы природы, которые случаются в наших широтах, хлеба вышли достойные. Сейчас главное - все убрать без потерь", - говорит механизатор Александр Беляев из Хворостянского района.
В "КХ Волгарь" в этом году к уборке 5,5 тыс. га озимых. Все сорта районированные - Новоершовская, Вьюга и Жемчужина Поволжья. При контрольном обмолоте получили свыше 50 ц/га. "Конечно, не обошлось без проблем - ранняя весна, возвратные холода... Но хлеб идет хороший, урожайность есть. И настроение отличное. Мне нравится, как сыплется зерно, как работает комбайн. Душа радуется", - поделился насущным механизатор предприятия Юрий Казанцев.
Также аграрии региона продолжают уборку овощей, заготовку кормов на зиму, подготовку почвы и засыпку семян под будущий урожай.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами