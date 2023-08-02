Самарские аграрии собрали первый миллион тонн зерна

В Самарской области аграрии собрали первый миллион тонн зерна. Убрано 372,6 тысячи гектаров. Средняя урожайность на данный момент составляет более 28 ц/га. По валовому сбору зерна лидируют сельскохозяйственные предприятия Большечерниговского (101,5 тысячи тонн) и Большеглушицкого (88,4 тысячи тонн) районов. Уборочная страда во всех 27 районах области идет полным ходом.

Обеспечение продовольственной безопасности, внедрение отечественных разработок и технологий - основные задачи, поставленные главой региона Дмитрием Азаровым перед предприятиями АПК Самарской области.

В общем объеме намолоченного зерна озимая пшеница занимает более 87%. Лидерами по урожайности этой культуры являются Кошкинский (35,2 ц/га), Кинельский (33,9 ц/га) районы.

На 1 августа убрано 67% озимого клина и 1/3 от общей площади, занятой зерновыми культурами.

На Агрополигоне "Приволжье" первыми поспели сорта самарской селекции Пересвет и Финист. "Мы рады, что самарские сорта первыми подошли к уборке, - говорит Рашит Акиров, коммерческий директор направления Семена компании "СЕВ-07". - Тем самым они подтвердили авторитет самарских селекционеров, которые создали их специально для экстремально жарких температур и засухи. Даже в таких условиях они дают достойный урожай, и сельхозпроизводители ПФО могут с уверенностью в результате использовать их в севообороте с озимой пшеницей".

"Несмотря на все капризы природы, которые случаются в наших широтах, хлеба вышли достойные. Сейчас главное - все убрать без потерь", - говорит механизатор Александр Беляев из Хворостянского района.

В "КХ Волгарь" в этом году к уборке 5,5 тыс. га озимых. Все сорта районированные - Новоершовская, Вьюга и Жемчужина Поволжья. При контрольном обмолоте получили свыше 50 ц/га. "Конечно, не обошлось без проблем - ранняя весна, возвратные холода... Но хлеб идет хороший, урожайность есть. И настроение отличное. Мне нравится, как сыплется зерно, как работает комбайн. Душа радуется", - поделился насущным механизатор предприятия Юрий Казанцев.

Также аграрии региона продолжают уборку овощей, заготовку кормов на зиму, подготовку почвы и засыпку семян под будущий урожай.