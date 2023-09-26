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Литература Культура

В Доме офицеров пройдет встреча с писателем Александром Пелевиным

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 29 сентября, в 19:00 в Большом зале Дома офицеров Самарского гарнизона на ул. Шостаковича, 7 состоится творческая встреча поэта, писателя, лауреата Всероссийских премий и конкурсов Александра Пелевина с гостями и жителями губернской столицы.

Творческий вечер откроет второй сезон литературно-исторического фестиваля "Путь к Победе" - совместного патриотического просветительского проекта Дома офицеров Самарского гарнизона имени К.Е.Ворошилова и Военно-гуманитарного общества "Запасная столица".

Первый сезон проекта проходил в Самаре с декабря 2022 года по май 2023 года. За это время столицу Самарской области посетили скрипач-виртуоз, член Общественной палаты Российской Федерации Петр Лундстрем, известные историки Алексей Исаев и Егор Яковлев, поэт Дмитрий Мельников, советский и российский писатель, драматург, общественный деятель Юрий Поляков.

Российский писатель, поэт, журналист, редактор Александр Пелевин в рамках фестиваля "Путь к Победе" уже был в Самаре. В январе на базе Дома офицеров Самарского гарнизона прошел творческий вечер Александра Пелевина и скрипача-виртуоза Петра Лундстрема. С момента этой встречи поэтический цикл о событиях на Донбассе и специальной военной операции Александра Пелевина пополнился целым рядом ярких произведений. В 2023 году Александр неоднократно посещал зону проведения СВО, лечебные учреждения Министерства обороны в составе гуманитарных и творческих делегаций, выступал перед бойцами и командирами, участвовал в благотворительных концертах.

В рамках фестиваля "Путь к Победе" Александр Пелевин также посетит Самарскую областную универсальную научную библиотеку, познакомится с экспозицией книжной выставки "Сила в правде", пообщается с читателями. Начало мероприятия - в 15:00.

Напомним, масштабный патриотический проект "Сила в правде" инициировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По поручению главы региона в публичных библиотеках Самарской области появились тематические стенды, которые представляют собой разносторонний взгляд на наше прошлое и настоящее, помогают через художественные книги о войне и фашизме, исторические, публицистические, документальные материалы ХХ века и хронику современных периодических изданий расставить верные акценты в понимании причин проведения СВО.

Вход на все мероприятия свободный.

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