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Литература Культура

Межрегиональный фестиваль художественного творчества инвалидов по зрению пройдет в Самаре

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 28 сентября, в Самаре пройдет межрегиональный фестиваль художественного творчества инвалидов по зрению "Два века с Александром Николаевичем Островским".

В этом году фестиваль пройдет уже в семнадцатый раз. Ежегодно задается определенная тематика - от экологии и культуры народов Поволжья до памятных дат Великой Отечественной Войны. В этом году мероприятие посвящено творчеству выдающегося русского писателя Александра Николаевича Островского.

Организатор фестиваля - ГБУК "Самарская областная библиотека для слепых" при поддержке министерства культуры Самарской области в партнерстве с Самарской областной организации Всероссийского общества слепых.

Проведению праздника творчества предшествовала длительная и кропотливая подготовительная работа, в процессе которой участники Фестиваля изучили множество литературных произведений для последующего написания сценария и постановки своего оригинального театрального представления. Для полного погружения в образ участники общались с представителями творческих профессий: актерами, литераторами, сценаристами.

В фестивале примут участие незрячие и слабовидящие люди - 12 команд из Самарской, Саратовской, Костромской областей и Краснодарского края.

В первой части фестиваля предусмотрено выступление команд с подготовленными творческими представлениями фрагментов пьес Александра Николаевича Островского: "Бесприданница", "Одно утро подпольного миллионера", "Счастливый день", "Доходное место" и многих других.

Во второй части участников фестиваля ожидает командная игра в стиле КВН, состоящая из трех конкурсов: "Конкурс капитанов", "Стэм" и "Блиц-турнир". В этой части программы участники поразмышляют о том, какими были бы произведения А.Н.Островского, если бы создавались в наши дни, чем схожи персонажи автора с героями нашего времени и в чем их различие.

По итогам фестиваля будет создан видеофильм о театрализованных представлениях команд, доступ к которому получат все желающие, в том числе незрячие и слабовидящие жители Самарской области и других регионов РФ.

Фестиваль пройдет на базе отдыха "Радуга" (п. Прибрежный).

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