В Самаре сформирован проект-план дорожных работ по нацпроекту на 2024 год

Департамент городского хозяйства и экологии Самары сформировал проект-план ремонтных работ на дорогах местного значения в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2024 г., сообщает мэрия областной столицы. Пока в него вошел 21 объект.
"Намерены ремонтировать дороги и большими картами - свыше 100 погонных метров, и комплексно. В частности, могут сохранить свои позиции в плане на комплексное обновление, то есть вместе с тротуарами, следующие объекты: ул. Елизарова от пр. Металлургов до ул. Победы, ул. Чернореченская между улицами Владимирской и Спортивной - можно будет комфортно доехать до молодежного театра, который откроется после реконструкции здания бывшего кинотеатра "Россия", а также комплексный ремонт намерены произвести на ул. Куйбышева, на участке от ул. Венцека до ул. Вилоновской", - сообщил заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Самары Сергей Панферов.
Отметим, что проект-план сверстан и направлен ресурсоснабжающим организациям. Это необходимо, чтобы заранее продумать вопросы синхронизации работ по ремонту и перекладке инженерных сетей, обозначить задачи на перспективу. В следующем году до устройства нового покрытия проезжей части на объектах улично-дорожной сети при необходимости приведут в порядок и трубы.
В последние годы в соответствии с контрактацией сроки окончания работ более сжатые. В частности, ремонт проезжих частей дорог местного значения методом больших карт завершается до конца летнего периода, после чего продолжается приемка. К оплате принимаются только качественные работы и в тех объемах, которые были заявлены контрактными условиями. При этом в случае возникновения дефектов гарантийного характера подрядчики должны исправлять недочеты исключительно за свой счет и в сроки, отведенные на исполнение гарантийных обязательств.
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Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈