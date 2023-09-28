В Самаре сформирован проект-план дорожных работ по нацпроекту на 2024 год

Департамент городского хозяйства и экологии Самары сформировал проект-план ремонтных работ на дорогах местного значения в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2024 г., сообщает мэрия областной столицы. Пока в него вошел 21 объект.

"Намерены ремонтировать дороги и большими картами - свыше 100 погонных метров, и комплексно. В частности, могут сохранить свои позиции в плане на комплексное обновление, то есть вместе с тротуарами, следующие объекты: ул. Елизарова от пр. Металлургов до ул. Победы, ул. Чернореченская между улицами Владимирской и Спортивной - можно будет комфортно доехать до молодежного театра, который откроется после реконструкции здания бывшего кинотеатра "Россия", а также комплексный ремонт намерены произвести на ул. Куйбышева, на участке от ул. Венцека до ул. Вилоновской", - сообщил заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Самары Сергей Панферов.

Отметим, что проект-план сверстан и направлен ресурсоснабжающим организациям. Это необходимо, чтобы заранее продумать вопросы синхронизации работ по ремонту и перекладке инженерных сетей, обозначить задачи на перспективу. В следующем году до устройства нового покрытия проезжей части на объектах улично-дорожной сети при необходимости приведут в порядок и трубы.

В последние годы в соответствии с контрактацией сроки окончания работ более сжатые. В частности, ремонт проезжих частей дорог местного значения методом больших карт завершается до конца летнего периода, после чего продолжается приемка. К оплате принимаются только качественные работы и в тех объемах, которые были заявлены контрактными условиями. При этом в случае возникновения дефектов гарантийного характера подрядчики должны исправлять недочеты исключительно за свой счет и в сроки, отведенные на исполнение гарантийных обязательств.