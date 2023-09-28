Диспансеризация помогает выявлять факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний:

Профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию прошли около 1 млн взрослого населения Самарской области.

"В процессе диспансеризации факторы риска хронических неинфекционных заболеваний выявлены у 68% пациентов. Высокий и очень высокий риск развития болезней системы кровообращения выявлен у 102331 человека. У более чем 24 тыс. человек впервые диагностированы заболевания сердечно-сосудистой системы, в том числе артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь как в первичном звене, так и в специализированных отделениях", - рассказала руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина.

Основные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний:

повышенное артериальное давление

употребление табака

повышенный уровень сахара крови

отсутствие физической активности

избыточная масса тела и ожирение.

"Оценка этих факторов риска проводится в рамках ежегодной диспансеризации. Они часто встречаются в сочетанном виде у одного и того же человека и повышают общий риск возникновения острых сосудистых событий - инфаркта миокарда и инсульта. Большинство сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни", - подчеркнула Элла Малютина.

Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография", инициированных президентом РФ Владимиром Путиным. В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины.