"Единая Россия": В новых регионах восстанавливаются промышленность и аграрный сектор

"Единая Россия" формирует законодательную базу для восстановления промышленности, социальной инфраструктуры и сельского хозяйства новых российских регионов. Об этом сообщает партийный сайт ER.ru.

С первых дней СВО "Единая Россия" постоянно находится здесь с гуманитарной миссией. Фракция партии в Госдуме обеспечила законодательную интеграцию ЛДНР, Запорожской области и Херсонщины в правовое поле РФ и помогает внедрять механизмы социальной и господдержки. Представители партии обеспечивали наблюдение в ходе референдума.

Год назад жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей на референдумах приняли решение о присоединении к России. В честь этого события в 2023 году президент учредил новый праздник - День воссоединения новых регионов с Российской Федерацией.

"Жители наших новых регионов всегда ассоциировали себя с Россией. И тот факт, что они с готовностью и желанием голосовали на референдуме, говорит, что они ждали восстановления исторической справедливости. Они чувствовали и чувствуют каждый день поддержку нашей большой страны, видят, как возвращается мирная жизнь, сами в этом участвуют. Какими темпами идет строительство, как проходит интеграция, появляются новые сервисы. Например, портал "Я в России", который Минцифры создало по предложению "Единой России" и который в удобном формате предоставляет госуслуги. Очень многие уже давно привычные нам вещи Донбассу при украинской власти были просто недоступны. Сейчас у людей меняется уклад жизни и существенно улучшается ее качество, появляются новые возможности", - отметил руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин.

Также он подчеркнул, что "Единая Россия" продолжает помогать жителям продуктами, стройматериалами и лекарствами, а также оказывает адресную помощь и организует мероприятия для детей.

"За все это время мы привезли более 76 тысяч тонн гуманитарной помощи. Постоянно действуют пункты ее выдачи во всех четырех регионах, а в ЛНР организованы и дополнительные площадки, которые партия открыла вместе с фондом "Ридовка Помогает!" Наши активисты МГЕР, "Волонтерской роты" - а это более 2,5 тысяч ребят со всей страны - не только доставляют гумпомощь. Они помогают местным властям восстанавливать соцобъекты, жилье, проводят субботники. И делают это вместе с жителями", - рассказал Александр Сидякин.

Руководитель Центрального исполкома напомнил, что "Единая Россия" была первой среди политических партий в новых регионах не только с гуманитарной миссией.

"Мы первыми создали сеть региональных, местных и первичных отделений. Сейчас общая численность членов "Единой России" в новых субъектах превышает 160 тысяч человек. А то, как партия, ее кандидаты за это время подошли к работе с людьми, с их проблемами и инициативами, как формировали региональные разделы народной программы в ходе избирательной кампании, определило, что по итогам первых выборов в новых регионах мы получили квалифицированное большинство. Этот результат накладывает на нас большую ответственность за решение всех вопросов восстановления экономики, социальной поддержки людей. И мы уже занимаемся этим - по народной программе и при поддержке регионов-шефов строятся и ремонтируются школы, больницы, дороги, дома, детские площадки. При участии партпроектов открываются спортзалы, например, по самбо. Вся работа по восстановлению инфраструктуры, по социальной поддержке людей - наш приоритет", - подчеркнул Александр Сидякин.

Он пояснил, что воссоединение новых регионов с Россией перспективно для страны в целом и, в частности, для развития ее промышленного потенциала и продовольственной безопасности.

"Буквально накануне Госдума в первом чтении приняла законопроект "Единой России", который упростит создание промышленных парков в новых регионах, ускорит его. Значит, у инвесторов появится больше возможностей, у людей - работа, а у экономики страны - дополнительные доходы. Только в ДНР планируется развивать крупные холдинги - Харцызский трубный завод, Силур, Донпромкабель, Донецкгормаш, заводы "Азовэлектросталь", "Энергоспецмаш". Будут восстанавливаться угольная промышленность, машиностроение, добыча полезных ископаемых и, конечно, сельское хозяйство", - сказал Александр Сидякин.

В свою очередь, комбат батальона "Спарта", председатель Народного совета ДНР Артем Жога, говоря о значении воссоединения с Россией, подчеркнул, что оно предоставило людям возможность осуществить мечту о возвращении домой и получить заботу со стороны государства, которой у них не было при киевской власти.

"Теперь у наших жителей есть социальные гарантии, возможности для качественного образования, патриотического воспитания на примерах наших дедов, участников Великой Отечественной войны. Это мечта, к которой люди шли долгие девять лет. Это была и моя личная мечта - вступить в ряды российского общества, быть полноправным гражданином РФ, иметь право голоса, право на человеческое существование без ущемления. С правом выбора вероисповедания, возможностью говорить на своем родном языке. Это мечта ребят, которые в 2014 году взяли в руки оружие. Многие из них отдали жизни за эту мечту", - сказал он.

Эту позицию разделяет и председатель Херсонской областной думы, член фракции"Единой России", ректор Херсонского государственного педагогического университета Татьяна Томилина. При украинской власти она открыто выступала за Россию, несколько раз лишалась из-за этого работы, а в 2022 году стала жертвой покушения - неизвестные взорвали в подъезде ее дома самодельную бомбу. В результате погиб студент и помощник Татьяны Томилиной, а она сама попала в реанимацию и перенесла несколько операций.

"30 сентября - для меня главный праздник! В прошлом году я не смогла его отпраздновать, потому что лежала в Семашко (в больнице Симферополя, после покушения. - Прим.). С 2014 года соседи собирались покупать мне билет на Москву. Говорили: "Чемодан. Вокзал. И уезжай в свою Россию". А я им тогда говорила, что Херсон - это Россия. Нас всех обманули 30 лет назад, лишили огромной страны. Но я дожила до того момента, когда вернулась домой. Россия для меня - это все!" - подчеркнула Татьяна Томилина.

Александр Сидякин в заключение отметил - "Единая Россия" продолжит работу по интеграции новых регионов.

"Мы будем расширять наши общественные и молодежные проекты, развивать социальные инициативы. Будем реализовывать те планы, которые уже есть и за которые мы отвечаем перед людьми. И, конечно, вместе будем добиваться нашей большой победы", - сказал он.