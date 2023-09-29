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Жителей Самарской области приглашают к участию в VII Всероссийском конкурсе "Гимн России понятными словами"

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АНО "Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи" при поддержке Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы ФС РФ проводит VII Всероссийский конкурс "Гимн России понятными словами".

Фото: www.youthy.ru

Всероссийский конкурс "Гимн России понятными словами" - творческий проект, направленный на патриотическое воспитание юных граждан нашей страны и содействие в реализации поручения президента и Правительства РФ об использовании в школах государственной символики.

В процессе подготовки конкурсных работ участники выбирают из текста гимна России слова и создают работы, позволяющие глубже понять смысл текста главной музыкальной композиции страны.
В рамках Года педагога и наставника в России в конкурсе введена дополнительная номинация - видеоурок "Гимн России понятными словами".

Все конкурсные работы, прошедшие предварительный отбор, публикуются на страницах конкурса в социальных сетях. Лучшие работы демонстрируются на крупных государственных площадках. Возрастные и любые другие ограничения для участия отсутствуют.

По результатам конкурса все участники получают электронные сертификаты, наставники - электронные благодарственные письма, а победители - дипломы и памятные призы. Все победители приглашаются на торжественную церемонию награждения в Москву с участием государственных и общественных деятелей.

Прием работ осуществляется до 31 октября 2023 года на сайте www.youthy.ru.

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