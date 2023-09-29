Жителей Самарской области приглашают к участию в VII Всероссийском конкурсе "Гимн России понятными словами"

АНО "Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи" при поддержке Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы ФС РФ проводит VII Всероссийский конкурс "Гимн России понятными словами".
Всероссийский конкурс "Гимн России понятными словами" - творческий проект, направленный на патриотическое воспитание юных граждан нашей страны и содействие в реализации поручения президента и Правительства РФ об использовании в школах государственной символики.
В процессе подготовки конкурсных работ участники выбирают из текста гимна России слова и создают работы, позволяющие глубже понять смысл текста главной музыкальной композиции страны.
В рамках Года педагога и наставника в России в конкурсе введена дополнительная номинация - видеоурок "Гимн России понятными словами".
Все конкурсные работы, прошедшие предварительный отбор, публикуются на страницах конкурса в социальных сетях. Лучшие работы демонстрируются на крупных государственных площадках. Возрастные и любые другие ограничения для участия отсутствуют.
По результатам конкурса все участники получают электронные сертификаты, наставники - электронные благодарственные письма, а победители - дипломы и памятные призы. Все победители приглашаются на торжественную церемонию награждения в Москву с участием государственных и общественных деятелей.
Прием работ осуществляется до 31 октября 2023 года на сайте www.youthy.ru.
Последние комментарии
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А ты прямо много знаешь Аленушка....
Коржиков и Апшев против коррупции)) - это директор и учредители фирмы с мигрантами ООО "Феникс-А". http://volga.news/article/409543.html
отправьте ТВИТ Меркушкину—пусть знает КАК на самом деле в глубинках ветераны живут и НУЖНА ЛИ ИМ Арка Победы на Аллее ?