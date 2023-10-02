В Самару прибудет ковчег с мощами Георгия Победоносца

Ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца будет находиться в Софийском соборе (ул. Соколова, 1а) с 5 по 7 октября 2023 года.

Поклониться святыне можно будет с 8:00 до 20:00 (7 октября - с 8:00 до 19:00). Также ежедневно будут совершаться молебны с акафистом - по окончании Божественной Литургии, в 12:00, в 15:00 и по окончании вечерней службы.

Напомним, Самара стала частью акции "Всероссийский молебен о Победе". По благословению Святейшего Патриарха Кирилла ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца, постоянно пребывающий в Троице-Сергиевой лавре, побывает во всех 89 регионах Российской Федерации (около 100 российских городов). Каждый желающий сможет поклониться святым мощам и попросить о себе, своих близких и наших воинах.