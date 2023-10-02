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Религия Общество

В Самару прибудет ковчег с мощами Георгия Победоносца

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца будет находиться в Софийском соборе (ул. Соколова, 1а) с 5 по 7 октября 2023 года.

 

Поклониться святыне можно будет с 8:00 до 20:00 (7 октября - с 8:00 до 19:00). Также ежедневно будут совершаться молебны с акафистом - по окончании Божественной Литургии, в 12:00, в 15:00 и по окончании вечерней службы.

Напомним, Самара стала частью акции "Всероссийский молебен о Победе". По благословению Святейшего Патриарха Кирилла ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца, постоянно пребывающий в Троице-Сергиевой лавре, побывает во всех 89 регионах Российской Федерации (около 100 российских городов). Каждый желающий сможет поклониться святым мощам и попросить о себе, своих близких и наших воинах.

Святой Георгий Победоносец - военачальник-христианин начала IV века, пострадавший от язычников. С глубокой древности его почитают на Руси как небесного покровителя нашей земли и ее воинства, а потому во все времена и во всех войнах именно ему молились о Русских Победах. В 1945 году день Георгия Победоносца символически совпал с праздником Пасхи Господней и последними победоносными ударами Красной армии. После пребывания в Самарской области ковчег побывает еще в ряде регионов ПФО: Ульяновской и Нижегородской областях, а также в республиках Мордовия, Чувашия и Марий Эл.

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