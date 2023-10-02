В реабилитационном центре "ФлагманВет" прошел осенний фестиваль

В субботу, 30 сентября, в реабилитационном центре "ФлагманВет" (село Лопатино) состоялся традиционный осенний фестиваль. Внимание человека смогли получить около 70 подопечных центра. А одна собака-инвалид нашла свою семью и прямо с праздника уехала домой.

День открытых дверей в приюте, где проживает почти 300 собак, собрал множество людей, желающих провести время в компании четвероногих друзей. Уже с утра к лопатинскому РЦ "ФлагманВет" начали съезжаться машины. Гости выгружали из багажников мешки с кормом и другие подарки для собак, а потом брали понравившегося друга и отправлялись с ним на прогулку по живописным полям.

Подарить радость общения и прогулку удалось почти 70 подопечным реабилитационного центра. Некоторые гости приезжали не только пообщаться с животными, но и присмотреть себе друга. А один из подопечных центра, трехлапый пес Айс, поехал домой прямо с праздника. Люди, решившие забрать его к себе, уже брали собаку во "ФлагманВет", так что Айс уехал в добрые руки.

Все собаки, живущие в РЦ "ФлагманВет", ранее по разным обстоятельствам оказывались на улице. Сейчас они социализированы и ориентированы на человека. Помимо бережного ухода, животным оказывают и кинологическую помощь. Все обитатели приюта готовы стать домашними.

"Мы придумали этот праздник для того, чтобы у собак была возможность пообщаться с людьми. Им очень не хватает этого, ведь часто гулять со всеми не получается. Праздник - это и большой вклад в социальное направление, обучение взаимодействию с собаками, в том числе детей. Юным гостям очень нравится этот праздник, они с удовольствием играют с нашими подопечными, фотографируются с ними. К нам приезжают и те, кто хотел бы завести собаку, но пока не имеет возможности. Некоторые становятся опекунами той или иной собаки и потом приезжают навещать ее", - рассказала директор ветеринарного центра "ФлагманВет" Инна Тарасенко.