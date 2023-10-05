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ЕР: Всероссийский конкурс к юбилею Конституции РФ продлится до 25 ноября

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Единая Россия" дала старт Всероссийскому конкурсу к 30-летию Конституции РФ. Принять участие в нем могут все желающие, которым уже исполнилось 18 лет.

Как сообщает сайт ER.ru, конкурс "30 лет Конституции России — проверь себя!" проходит онлайн на сайте constitution.er.ru. Конкурс продлится до 25 ноября.

Как рассказал руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин на ВКС с региональными отделениями партии, участники должны будут ответить на 10 вопросов об основах Конституции за 10 минут. Вопросы генерируются случайным образом. Из тех, кто ответит правильно на все вопросы и быстрее всех, определят победителей, которые получат призы. Все участники, независимо от победы, получат электронный сертификат.

По инициативе партии в регионах по всей России пройдут более 600 мероприятий, посвященных Конституции.

"Это викторины, интеллектуальные игры, конкурсы детских рисунков, цикл тематических экскурсий, мероприятия в штабах общественной поддержки "Единой России". Для школьников старших классов проведут серию уроков "Разговоры о важном", для студентов вузов — лекции по теме Конституции. Слушателям расскажут, как устроено государство, как защищаются права человека и какие сферы жизни и каким образом регулирует Основной закон России", — рассказал Александр Сидякин.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что проект "Единой России" к 30-летию Конституции имеет в первую очередь просветительское значение. По его словам, в социальный блок поступило большое количество предложений при подготовке конституционных поправок, которые касаются различных социальных гарантий: установления МРОТ не ниже прожиточного минимума, индексации пенсий не реже раза в год, обязательного социального страхования.

"По инициативе президента, правительства, "Единой России" был принят ряд последующих законов, но далеко не обо всех наши граждане знают. Поэтому важной задачей региональных отделений партии будет донести до людей содержание нового социального законодательства, чтобы они могли воспользоваться всеми мерами поддержки", — сказал он.

Итоги онлайн-конкурса подведут до 30 ноября, награждение победителей состоится в декабре.

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