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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Клиенты Tele2 помогли создать портреты первых учителей в нейросети

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, предложил пользователям мобильного приложения "Мой Tele2" поделиться воспоминаниями о своем первом школьном преподавателе накануне Дня учителя. В опросе поучаствовала 31 тысяча абонентов оператора. На основе описаний клиентов с помощью нейросети в Tele2 сделали 9 портретов первых учителей.

Фото: предоставлено Tele2

Среди важных для себя деталей бывшие и действующие ученики отмечали, что любят своих первых учителей за строгость в сочетании со справедливостью, индивидуальный подход и доброту, внеклассные занятия, например, чтение вместе сказок в свободное от занятий время. Один из клиентов отметил, что вспоминает первого учителя даже спустя 52 года.

Среди увлечений педагогов пользователи указали знание трех и более языков, любовь к путешествиям и смену профессии на писательскую.

В промте для создания портрета нейросетью Tele2 использовала характеристики, сформулированные клиентами: "Школьный учитель, высокого роста, стройный, широкоплечий, в сером деловом костюме, правильные черты лица, улыбается, блондин, в руках держит книгу, сидит за столом". Один из запросов к нейросети сформулирован так: "Школьная учительница, выглядит, как фея-крестная из "Золушки", улыбается, носит маленькие очки, пышные белые волосы, серый пиджак и серая длинная юбка в пол, на шее платок".

Воспоминаниями поделилась 31 тысяча клиентов оператора.

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