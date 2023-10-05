Клиенты Tele2 помогли создать портреты первых учителей в нейросети

Tele2, российский оператор мобильной связи, предложил пользователям мобильного приложения "Мой Tele2" поделиться воспоминаниями о своем первом школьном преподавателе накануне Дня учителя. В опросе поучаствовала 31 тысяча абонентов оператора. На основе описаний клиентов с помощью нейросети в Tele2 сделали 9 портретов первых учителей.
Среди важных для себя деталей бывшие и действующие ученики отмечали, что любят своих первых учителей за строгость в сочетании со справедливостью, индивидуальный подход и доброту, внеклассные занятия, например, чтение вместе сказок в свободное от занятий время. Один из клиентов отметил, что вспоминает первого учителя даже спустя 52 года.
Среди увлечений педагогов пользователи указали знание трех и более языков, любовь к путешествиям и смену профессии на писательскую.
В промте для создания портрета нейросетью Tele2 использовала характеристики, сформулированные клиентами: "Школьный учитель, высокого роста, стройный, широкоплечий, в сером деловом костюме, правильные черты лица, улыбается, блондин, в руках держит книгу, сидит за столом". Один из запросов к нейросети сформулирован так: "Школьная учительница, выглядит, как фея-крестная из "Золушки", улыбается, носит маленькие очки, пышные белые волосы, серый пиджак и серая длинная юбка в пол, на шее платок".
Воспоминаниями поделилась 31 тысяча клиентов оператора.
Последние комментарии
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.