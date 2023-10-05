Школьники Самарской области выразили своим учителям слова благодарности

Самарская область присоединилась ко Всероссийской акции #Благодарю, которая инициирована Российским движением детей и молодежи "Движение Первых". Школьники со всех уголков региона поздравили учителей с их профессиональным праздником.

Акция #Благодарю объединила сотни тысяч детей и подростков по всей России. К акции присоединились 89 регионов нашей страны, в том числе Самарская область. Акция призвана создать традицию благодарить педагогов не только за яркие победы, но и за незаметные другим, но очень важные лично для каждого достижения и моменты.

"Инициаторами акции #Благодарю стали сами участники Движения Первых. И это по-настоящему важно, когда ребята понимают важность быть благодарным друг другу и умеют сказать "спасибо" тем людям, которые помогают тебе найти свой путь в жизни. Это и учителя, и наставники, и родители - все, кто готов помочь твоему становлению как личности, и как гражданина", - отметил председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров.

В преддверии праздника школьники Самарской области в разных форматах поздравили педагогов с Днем учителя. Они подписывали и вручали поздравительные открытки, размещали в социальных сетях поздравления с благодарностью учителям, публиковали видео, в котором рассказывали о своем любимом школьном учителе и о ценных знаниях, которые он передал.

Хештегом акции в социальных сетях стал #Благодарю. Также активисты Движения Первых в школах и первичных отделениях сделали "Доски благодарности". На них они написали добрые послания наставникам и прикрепили любимые фотографии с педагогами.

"В Год педагога и наставника, который был объявлен президентом Владимиром Путиным, особенно важно подчеркнуть значимость роли учителя в жизни каждого ребенка. Педагоги не только передают знания и навыки, но и выступают "навигатором" для каждого ученика, помогая ему раскрыть свой потенциал и обрести самостоятельность. Очень важно, чтобы каждый учитель в свой профессиональный праздник почувствовал благодарность каждого школьника. Желаю всем педагогам Самарской области вдохновения, новых ярких идей, а самое важное, чтобы ваши ученики давали еще больше поводов для гордости", - поздравила наставников председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественного движения детей и молодежи "Движение Первых" Кристина Гнатюк.

Участники Движения Первых не только подписывали открытки, но и посвящали стихотворения своим педагогам. Ученица 8 класса гимназии при Чапаевском губернском колледже им. О. Колычева Виктория Тимошкина стала победителем Всероссийского конкурса стихов, посвященных учителям, который прошел в рамках акции #Благодарю.

"Спасибо вам, учителя… За ЖИ и ШИ, за дважды два, за ваши теплые слова, те, что теперь в себе храним, за все мы вас БЛАГОДАРИМ", - пишет Виктория в стихотворении.

В акции #Благодарю приняли участие школьники из всех городов и районов Самарской области. По словам участников акции, для них было важно поблагодарить учителей не только за знания, но и за тот жизненный опыт, который они ежедневно передают своим ученикам.

"Благодаря поддержке и вниманию наставников, мы можем стать лучше, раскрыть свой потенциал и достичь успеха в учебе и в жизни. Поэтому мы с одноклассниками с большим удовольствием присоединились к акции, призванной выразить благодарность учителям. Ведь они заслуживают только самые теплые слова и поздравления", - поделилась ученица школы № 8 им. С. П. Алексеева города Отрадный Владислава Агеева.

Организатор акции - Российское движение детей и молодежи "Движение Первых". В Самарской области создано уже более 750 первичных отделений движения во всех муниципальных образованиях региона. Большую роль в движении играют педагоги - проводники детей в мир знаний и возможностей.

Напомним, что Всероссийская акция #Благодарю стартовала в День защиты детей в рамках Фестиваля Движения Первых на ВДНХ. Тогда ребята благодарили любимых учителей за завершенный учебный год, создавая арт-объекты со словами "спасибо", адресованными своим наставникам. Такие инсталляции, а также граффити и поделки позже появились по всей стране.